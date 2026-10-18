Можливий сонячний радіаційний шторм: магнітні бурі сьогодні
У неділю, 18 жовтня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле має залишатися спокійним, хоча Сонце й надалі проявляє активність. Імовірність невеликого геомагнітного шторму становить 5%, а спалаху середнього класу — 20%.
Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.
Якою буде сонячна активність 18 жовтня
За останні 24 години на Сонці зафіксували два спалахи класу B, десять спалахів класу C та один спалах класу M1,6. Спалахи класу C зазвичай практично не впливають на Землю, тоді як спалах M1,6 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
За прогнозом, у неділю сонячна активність залишатиметься низькою, а ймовірність нового спалаху класу M буде невеликою.
Прогнозовані показники на 18 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу M — 20%.
- Імовірність спалаху на Сонці класу X — 5%.
- Кількість сонячних плям — 54.
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про такі явища допомагають завчасно враховувати можливі ризики для здоров’я, зокрема в дні перед геомагнітними збуреннями.
Водночас на 18 жовтня прогнозують спокійний стан геомагнітного поля, тому суттєвих магнітних бур цього дня не очікується.
Як писали Новини.LIVE, фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA не прогнозують у жовтні сильних або затяжних магнітних бур. Проте сонячна активність може спричиняти короткочасні геомагнітні коливання.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що середня температура повітря в Україні в жовтні 2026 року може бути на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Однак у другій половині місяця прогнозують нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат може випасти перший сніг. Періоди тепла чергуватимуться з короткочасними похолоданнями.