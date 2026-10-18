Люди під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 18 жовтня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітне поле має залишатися спокійним, хоча Сонце й надалі проявляє активність. Імовірність невеликого геомагнітного шторму становить 5%, а спалаху середнього класу — 20%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде сонячна активність 18 жовтня

За останні 24 години на Сонці зафіксували два спалахи класу B, десять спалахів класу C та один спалах класу M1,6. Спалахи класу C зазвичай практично не впливають на Землю, тоді як спалах M1,6 може спричинити незначні радіоперешкоди на денному боці планети. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

За прогнозом, у неділю сонячна активність залишатиметься низькою, а ймовірність нового спалаху класу M буде невеликою.

Прогнозовані показники на 18 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці класу M — 20%.

Імовірність спалаху на Сонці класу X — 5%.

Кількість сонячних плям — 54.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про такі явища допомагають завчасно враховувати можливі ризики для здоров’я, зокрема в дні перед геомагнітними збуреннями.

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Водночас на 18 жовтня прогнозують спокійний стан геомагнітного поля, тому суттєвих магнітних бур цього дня не очікується.

Як писали Новини.LIVE, фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA не прогнозують у жовтні сильних або затяжних магнітних бур. Проте сонячна активність може спричиняти короткочасні геомагнітні коливання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що середня температура повітря в Україні в жовтні 2026 року може бути на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Однак у другій половині місяця прогнозують нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат може випасти перший сніг. Періоди тепла чергуватимуться з короткочасними похолоданнями.