Возле Ровно прогремел взрыв во время сварочных работ: есть раненые

Правоохранитель возле места взрыва вблизи Ровно. Фото: полиция Ровенской области

Вблизи Ровно в понедельник, 20 апреля, прогремел сильный взрыв на территории предприятия. Инцидент произошел во время сварочных работ. Сейчас известно о девяти раненых.

Об этом сообщили пресс-служба полиции Ровенской области и глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Взрыв вблизи Ровно 20 апреля

Правоохранители отмечают, что сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

"20 апреля, около 13:00 на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв без последующего возгорания", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что на предприятии взорвался газовый баллон. По его словам, это такой предварительный вывод специалистов.

"Это произошло во время сварочных работ. В результате взрыва пострадали девять человек. Из них двое — в тяжелом состоянии", — отметил Коваль.

Пост Коваля. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Житомирской области, 6 апреля в Житомире прогремел взрыв. Известно, что сдетонировала боевая граната.

А 8 марта в столице Норвегии Осло прогремел мощный взрыв возле посольства США. Вследствие этого состоялась масштабная операция полиции.