Біля Рівного пролунав вибух під час зварювальних робіт: є поранені

Правоохоронець біля місця вибуху поблизу Рівного.

Поблизу Рівного у понеділок, 20 квітня, пролунав сильний вибух на території підприємства. Інцидент стався під час зварювальних робіт. Наразі відомо про девʼятьох поранених.

Про це повідомили пресслужба поліції Рівненщини та очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Вибух поблизу Рівного 20 квітня

Правоохоронці зазначають, що наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

"20 квітня, близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух без подальшого займання", — йдеться у повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що на підприємстві вибухнув газовий балон. За його словами, це такий попередній висновок фахівців.

"Це сталося під час зварювальних робіт. Внаслідок вибуху постраждало девʼять людей. З них двоє — у тяжкому стані", — зазначив Коваль.

Допис Коваля.

