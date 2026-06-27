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Главная Новости дня Воздушные силы ВСУ потеряли МиГ-29 в Полтавской области: пилот выжил

Воздушные силы ВСУ потеряли МиГ-29 в Полтавской области: пилот выжил

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Дата публикации 27 июня 2026 13:57
Воздушные силы ВСУ потеряли МиГ-29 во время выполнения боевой задачи
Украинский самолет выполняет боевую задачу. Фото: Воздушные силы ВСУ/Facebook

В ночь на 27 июня в Полтавской области Воздушные силы ВСУ потеряли связь с истребителем МиГ-29, выполнявшим боевую задачу. Самолет пропал без вести во время полета. Пилот катапультировался и выжил.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29

По информации Воздушных сил, инцидент произошел ночью 27 июня 2026 года во время выполнения боевой задачи на территории Полтавской области.

Во время полета была потеряна связь с истребителем МиГ-29, после чего была подтверждена потеря самолёта.

В командовании ВВС ВСУ уточнили, что пилот после катапультирования вышел на связь с поисково-спасательной командой. Его оперативно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение, где он проходит обследование и получает необходимую помощь.

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В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Скриншот сообщения ВВС ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня Россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками различных типов, запущенными с территории РФ и оккупированных районов. Силы ПВО сбили 113 дронов на разных направлениях страны. Часть беспилотников попала в цели, также зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

Новини.LIVE также писали, что Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о якобы залете белорусского самолета Ил-62 в воздушное пространство Украины. В ведомстве заявили, что ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал украинскую границу. Сообщения, распространенные в соцсетях, назвали фейковыми.

ВСУ МиГ-29 Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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