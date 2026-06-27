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Главная Новости дня ПВО сбила 113 вражеских дронов во время атаки РФ этой ночью

ПВО сбила 113 вражеских дронов во время атаки РФ этой ночью

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Дата публикации 27 июня 2026 10:18
Украинская ПВО отбила ночную атаку: уничтожено 113 дронов
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 27 июня российские войска провели массированную воздушную атаку, задействовав 129 ударных беспилотников. Запуски осуществлялись с территории РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Как сработала ПВО этой ночью

В целом противник применял беспилотники различных типов, в частности Shahed (в том числе реактивные модификации), "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

К отражению воздушного нападения были привлечены подразделения авиации, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВО сбила 113 вражеских дронов во время атаки РФ этой ночью - фото 1
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Противовоздушной обороне удалось сбить 113 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Значительная часть целей была уничтожена ещё на подлётах к критической и гражданской инфраструктуре. В то же время зафиксировано 13 попаданий ударных БпЛА в семи локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще на трех объектах, что также привело к локальным последствиям.

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ППО война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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