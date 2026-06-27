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Головна Новини дня Повітряні сили ЗСУ втратили МіГ-29 на Полтавщині: пілот вижив

Повітряні сили ЗСУ втратили МіГ-29 на Полтавщині: пілот вижив

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Дата публікації: 27 червня 2026 13:57
Повітряні сили ЗСУ втратили МіГ-29 під час виконання бойового завдання
Український літак виконує бойове завдання. Фото: Повітряні сили ЗСУ/Facebook

У ніч проти 27 червня на Полтавщині Повітряні сили ЗСУ втратили зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання. Літак було втрачено під час польоту. Пілот катапультувався та вижив.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29

За інформацією Повітряних сил, інцидент стався уночі 27 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на території Полтавської області.

Під час польоту було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29, після чого підтверджено втрату літака.

У командуванні ПС ЗСУ уточнили, що льотчик після катапультування вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою. Його оперативно евакуювали та доправили до медичного закладу, де він проходить обстеження й отримує необхідну допомогу.

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Наразі причини та обставини інциденту встановлюються.

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Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 червня Росія атакувала Україну 129 ударними безпілотниками різних типів, запущеними з території РФ та окупованих районів. Сили ППО збили 113 дронів на різних напрямках країни. Частина безпілотників влучила в цілі, також зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.

Новини.LIVE також писали, що Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про нібито заліт білоруського літака Іл-62 в повітряний простір України. У відомстві заявили, що жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Поширені в соцмережах повідомлення назвали фейковими.

ЗСУ МіГ-29 Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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