Повітряні сили ЗСУ втратили МіГ-29 під час виконання бойового завдання

Повітряні сили ЗСУ втратили МіГ-29 на Полтавщині: пілот вижив
У ніч проти 27 червня на Полтавщині Повітряні сили ЗСУ втратили зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання. Літак було втрачено під час польоту. Пілот катапультувався та вижив.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29
За інформацією Повітряних сил, інцидент стався уночі 27 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на території Полтавської області.
Під час польоту було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29, після чого підтверджено втрату літака.
У командуванні ПС ЗСУ уточнили, що льотчик після катапультування вийшов на зв’язок із пошуково-рятувальною командою. Його оперативно евакуювали та доправили до медичного закладу, де він проходить обстеження й отримує необхідну допомогу.
Наразі причини та обставини інциденту встановлюються.
Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 27 червня Росія атакувала Україну 129 ударними безпілотниками різних типів, запущеними з території РФ та окупованих районів. Сили ППО збили 113 дронів на різних напрямках країни. Частина безпілотників влучила в цілі, також зафіксовано падіння уламків збитих БпЛА.
Новини.LIVE також писали, що Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про нібито заліт білоруського літака Іл-62 в повітряний простір України. У відомстві заявили, що жоден літак білоруських авіаліній не перетинав український кордон. Поширені в соцмережах повідомлення назвали фейковими.