ПС ЗСУ спростували фейк про заліт білоруського літака Іл-62 в Україну

Білоруський літак. Фото: rada.aero

Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про нібито перетин українського повітряного простору білоруським літаком Іл-62. У відомстві заявили, що жоден літак білоруських авіаліній не заходив в Україну. Поширені в соцмережах дані назвали недостовірними та фейковими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 26 червня.

Повітряні сили спростували фейк про перетин кордону білоруським Іл-62

У четвер, 25 червня, близько 22:30 у соціальних мережах почала поширюватися інформація про нібито перетин українського кордону літаком Іл-62 білоруських авіаліній.

У дописах, з посиланням на сервіс Flightradar24, стверджувалося, що літак нібито близько 20:30 за київським часом (17:30 UTC) зайшов у повітряний простір Чернігівської області, а згодом нібито перетнув українсько-молдовський кордон.

У Повітряних силах ЗСУ цю інформацію категорично спростували та наголосили, що жоден літак білоруських авіаліній не перетинав повітряний простір України. Про це управління комунікацій Повітряних сил повідомило Центр протидії дезінформації при РНБО України. Офіційне спростування було оприлюднене о 23:30 на ресурсах ЦПД.

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Військові також звернули увагу, що онлайн-сервіс Flightradar24 є цивільним комерційним проєктом, заснованим у 2006 році шведськими авіаційними ентузіастами та підприємцями. Платформа працює через веббраузер та мобільні застосунки для iOS і Android, однак не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір.

У Повітряних силах наголосили, що Flightradar24 не несе відповідальності за можливі неточності даних, тому використання цього ресурсу як єдиного джерела може призводити до поширення недостовірної інформації. У зв’язку з цим військові закликали медіа та користувачів соцмереж користуватися виключно перевіреними офіційними джерелами та не поширювати фейки.

Також у ПС ЗСУ нагадали, що Повітряні сили цілодобово здійснюють бойове чергування з виявлення повітряних цілей як над територією України, так і за її межами. Крім того, інформація про повітряні загрози оперативно та цілодобово публікується на офіційних медіаресурсах Повітряних сил ЗСУ.

Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво інфраструктури вздовж українського кордону. За його словами, йдеться про дороги та бази для зберігання боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. Зеленський наголосив, що такі об’єкти можуть мати виключно воєнне призначення та будуються під впливом Росії.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський повідомляв, що на території Білорусі припинили роботу ретранслятори, які могли допомагати Росії завдавати ударів по Україні. За його словами, це сталося 22 червня, однак невідомо, чи їх повністю демонтували. Зеленський додав, що Україна стежить за ситуацією та продовжує її відстежувати спільно з розвідкою.