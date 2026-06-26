ВС ВСУ опровергли фейк о заходе белорусского самолета Ил-62 на территорию Украины

Белорусский самолет. Фото: rada.aero

Военно-воздушные силы ВСУ опровергли информацию о якобы пересечении украинского воздушного пространства белорусским самолетом Ил-62. В ведомстве заявили, что ни один самолет белорусских авиакомпаний не входил в воздушное пространство Украины. Распространяемые в соцсетях данные назвали недостоверными и фейковыми.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в пятницу, 26 июня.

Воздушные силы опровергли фейк о пересечении границы белорусским Ил-62

В четверг, 25 июня, около 22:30 в социальных сетях начала распространяться информация о якобы пересечении украинской границы самолетом Ил-62 белорусских авиалиний.

В постах со ссылкой на сервис Flightradar24 утверждалось, что самолет якобы около 20:30 по киевскому времени (17:30 UTC) вошёл в воздушное пространство Черниговской области, а впоследствии якобы пересек украинско-молдавскую границу.

В Воздушных силах ВСУ эту информацию категорически опровергли и подчеркнули, что ни один самолет белорусских авиалиний не пересекал воздушное пространство Украины. Об этом управление коммуникаций Воздушных сил сообщило Центру противодействия дезинформации при СНБО Украины. Официальное опровержение было опубликовано в 23:30 на ресурсах ЦПД.

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Военные также обратили внимание, что онлайн-сервис Flightradar24 является гражданским коммерческим проектом, основанным в 2006 году шведскими авиационными энтузиастами и предпринимателями. Платформа работает через веб-браузер и мобильные приложения для iOS и Android, однако не является официальным источником информации о воздушном пространстве.

В Воздушных силах подчеркнули, что Flightradar24 не несет ответственности за возможные неточности данных, поэтому использование этого ресурса в качестве единственного источника может приводить к распространению недостоверной информации. В связи с этим военные призвали СМИ и пользователей социальных сетей пользоваться исключительно проверенными официальными источниками и не распространять фейки.

Также в ВС ВСУ напомнили, что Воздушные силы круглосуточно осуществляют боевое дежурство по обнаружению воздушных целей как над территорией Украины, так и за её пределами. Кроме того, информация о воздушных угрозах оперативно и круглосуточно публикуется на официальных медиаресурсах Воздушных сил ВСУ.

Скриншот сообщения ВС ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь завершает строительство инфраструктуры вдоль украинской границы. По его словам, речь идет о дорогах и базах для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Зеленский подчеркнул, что такие объекты могут иметь исключительно военное назначение и строятся под влиянием России.

Новии.LIVE также писали, что Зеленский сообщал, что на территории Беларуси прекратили работу ретрансляторы, которые могли помогать России наносить удары по Украине. По его словам, это произошло 22 июня, однако неизвестно, были ли они полностью демонтированы. Зеленский добавил, что Украина следит за ситуацией и продолжает отслеживать её совместно с разведкой.