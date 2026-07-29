Драпатый и Гринкевич проведут личную встречу — об этом сообщили в НАТО

Михаил Драпатый. Фото: ОПУ

В НАТО сообщили, что личная встреча нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Михаила Драпатого с верховным главнокомандующим Объобъединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем состоится в ближайшее время. Там подчеркивают, что поддержка Украины остается одним из ключевых направлений работы Альянса.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил пресс-секретарь главнокомандующего Вооружёнными силами НАТО в Европе в комментарии "Европейской правде".

Встреча Драпатого и Гринкевича

По словам представителя Альянса, в настоящее время в Вашингтоне и европейских столицах особое внимание уделяется вопросам обороны Украины и поиску путей прекращения российской агрессии.

В то же время он отметил, что пока не может объявить дату предстоящих переговоров между Драпатым и Гринкевичем, однако подчеркнул, что их личная встреча — лишь вопрос времени.

В НАТО также подтвердили, что генерал Алексус Гринкевич недавно пообщался с Михаилом Драпатым по телефону. Разговор состоялся во время перелета американского военачальника в Вашингтон.

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Как пояснил пресс-секретарь, генерал направлялся в столицу США для проведения ряда важных встреч с представителями администрации Соединенных Штатов, министерства обороны и Конгресса, где, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с поддержкой Украины и европейской безопасностью.

Как писали Новини.LIVE, 21 июля Зеленский назначил Михаила Драпатого новым Главнокомандующим ВСУ. Президент также выразил благодарность Александру Сырскому за работу на этой должности.

Президент заявил, что ожидает от Драпатого предложений по обновлению кадров в армии. Зеленский отметил, что важно единство Минобороны и военного руководства нашего государства.