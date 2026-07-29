Драпатий і Гринкевич проведуть особисту зустріч — що заявили у НАТО

Михайло Драпатий. Фото: ОПУ

У НАТО повідомили, що особиста зустріч нового головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем відбудеться найближчим часом. Там наголошують, що підтримка України залишається одним із ключових напрямів роботи Альянсу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник головнокомандувача Збройних Сил НАТО в Європі у коментарі "Європейській правді".

Зустріч Драпатого і Гринкевича

За словами представника Альянсу, нині у Вашингтоні та європейських столицях особливу увагу приділяють питанням оборони України та пошуку шляхів для припинення російської агресії.

Водночас він зазначив, що поки не може оголосити дату майбутніх переговорів між Драпатим і Гринкевичем, однак підкреслив, що їхня особиста зустріч є лише питанням часу.

У НАТО також підтвердили, що генерал Алексус Гринкевич нещодавно поспілкувався з Михайлом Драпатим телефоном. Розмова відбулася під час перельоту американського воєначальника до Вашингтона.

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Як пояснив речник, генерал прямував до столиці США для проведення низки важливих зустрічей із представниками адміністрації Сполучених Штатів, оборонного відомства та Конгресу, де, зокрема, обговорюються питання, пов'язані з підтримкою України та європейською безпекою.

Як писали Новини.LIVE, 21 липня Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ. Президент також висловив подяку Олександру Сирському за роботу на посаді.

Президент заявив, що очікує від Драпатого пропозиції щодо перезавантеження кадрів в армії. Зеленський зауважив, що важлива єдність Міноборони та військового керівництва нашої держави.