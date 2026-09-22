Автоматы и угрозы: Пикуз рассказал о фальшивых выборах РФ

Выборы в РФ на временно оккупированной территории. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, как Россия проводила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, бюллетени разносили по домам люди с оружием. Кроме того, оккупанты требовали фотоотчёты о голосовании.

Об этом Вадим Пикуз эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Фейковые выборы на ВОТ

Пикуз отметил, что избирательные комиссии набирались не из числа людей, проживающих на ВОТ, а их привозили с территории России.

"Разве можно назвать выборы демократическими, когда избирательные бюллетени и урны для голосования разносят по домам люди с автоматами. Это, пожалуй, первое и главное. Во-вторых, когда мы попросили людей, чтобы кто-нибудь пошел посмотрел, насколько там все организовано, человек пришел, начал регистрироваться, а они говорят: "Да вы уже голосовали". И таких случаев много", — рассказал он.

По его словам, Россия настолько сфальсифицировала "выборы", что показатели голосов за "Единую Россию" превысили прошлогодние.

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"И как могли голосовать люди с неконтролируемой Россией территории? Славянск, Краматорск и другие города, Святогорск. Мы все видели заявление Андрея Билецкого из Святогорска. Он находится под контролем наших украинских властей", — заявил и.о. председателя Мариупольского районного совета.

Когда люди заявляли о фальсификациях на выборах, на место сразу же прибывали полиция и спецназ.

Кроме того, сотрудников оккупационных учреждений заставляли участвовать в голосовании и фотографировать подтверждения, угрожая невыплатой зарплаты или увольнением.

"Сам процесс — не то что демократический процесс, а просто нарисованная картинка для того, чтобы показать, что якобы они играют в демократию", — добавил Пикуз.

Как писали Новини.LIVE, Европейский Союз раскритиковал выборы в Госдуму России, заявив о дальнейшем ограничении демократических процессов и давлении на оппозицию. Там объявили о санкциях.

Ранее МИД Украины призвал иностранные государства, международные организации и других участников международного права не признавать российские "выборы" в Государственную думу. Москва также провела голосование на временно оккупированных территориях Украины.