Автоматы и угрозы: Пикуз рассказал о фальшивых выборах РФ

Вооруженные люди и фоторепортажи: как РФ имитирует выборы на ВОТ
Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз рассказал, как Россия проводила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, бюллетени разносили по домам люди с оружием. Кроме того, оккупанты требовали фотоотчёты о голосовании.
Об этом Вадим Пикуз эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.
Фейковые выборы на ВОТ
Пикуз отметил, что избирательные комиссии набирались не из числа людей, проживающих на ВОТ, а их привозили с территории России.
"Разве можно назвать выборы демократическими, когда избирательные бюллетени и урны для голосования разносят по домам люди с автоматами. Это, пожалуй, первое и главное. Во-вторых, когда мы попросили людей, чтобы кто-нибудь пошел посмотрел, насколько там все организовано, человек пришел, начал регистрироваться, а они говорят: "Да вы уже голосовали". И таких случаев много", — рассказал он.
По его словам, Россия настолько сфальсифицировала "выборы", что показатели голосов за "Единую Россию" превысили прошлогодние.
"И как могли голосовать люди с неконтролируемой Россией территории? Славянск, Краматорск и другие города, Святогорск. Мы все видели заявление Андрея Билецкого из Святогорска. Он находится под контролем наших украинских властей", — заявил и.о. председателя Мариупольского районного совета.
Когда люди заявляли о фальсификациях на выборах, на место сразу же прибывали полиция и спецназ.
Кроме того, сотрудников оккупационных учреждений заставляли участвовать в голосовании и фотографировать подтверждения, угрожая невыплатой зарплаты или увольнением.
"Сам процесс — не то что демократический процесс, а просто нарисованная картинка для того, чтобы показать, что якобы они играют в демократию", — добавил Пикуз.
Как писали Новини.LIVE, Европейский Союз раскритиковал выборы в Госдуму России, заявив о дальнейшем ограничении демократических процессов и давлении на оппозицию. Там объявили о санкциях.
Ранее МИД Украины призвал иностранные государства, международные организации и других участников международного права не признавать российские "выборы" в Государственную думу. Москва также провела голосование на временно оккупированных территориях Украины.