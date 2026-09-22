Автомати і погрози: Пікуз розповів про фейкові вибори РФ

Вибори РФ на тимчасово окупованій території. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Виконувач обовʼязків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз розповів, як Росія проводила "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, бюлетені носили по домівках люди зі зброєю. Крім того, окупанти вимагали фотозвіти про голосування.

Про це Вадим Пікуз ексклюзивно розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Фейкові вибори на ТОТ

Пікуз зазначив, що виборчі комісії набиралися не з людей, які проживають на ТОТ, а їх завозили з території Росії.

"Хіба можна назвати вибори демократичними, коли виборчі бюлетені і виборчі скриньки носять по домівках люди з автоматами. Це, мабуть, перше і головне. Друге, потім, коли ми попросили людей, щоб хтось пішов подивився, наскільки там все організовано, людина прийшла, почала реєструватися, а вони кажуть: "Так ви вже голосували". І таких випадків багато", — розповів він.

За його словами, Росія настільки сфальсифікувала "вибори", що показники голосів за "Єдину Росію" перевищили тогорічні.

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"І як могли голосувати люди з непідконтрольної Росії території? Слов'янськ, Краматорськ та інші, Святогірськ. Ми всі бачили заяву Андрія Білецького з Святогірська. Він під контролем нашої української влади", — заявив в.о. голови Маріупольської районної ради.

Коли люди заявляли про неправильні вибори, то на місце одразу прибувала поліція та спецпризначенці.

Крім того, працівників окупаційних установ змушували брати участь у голосуванні та фотографувати підтвердження, погрожуючи невиплатою зарплати або звільненням.

"Сам процес — не то що демократичний процес, а просто намальована картинка для того, щоб показати, що начебто вони грають в демократію", — додав Пікуз.

Як писали Новини.LIVE, Європейський Союз розкритикував вибори до Держдуми Росії, заявивши про подальше обмеження демократичних процесів і тиск на опозицію. Там оголосили про санкції.

Раніше МЗС України закликало іноземні держави, міжнародні організації та інших учасників міжнародного права не визнавати російські "вибори" до Державної думи. Москва також провела голосування на тимчасово окупованих територіях України.