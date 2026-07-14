СБУ разоблачила кражу более 10 млн грн во время закупок для Трипольской и Змиевской ТЭС

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла схему кражи государственных средств, выделенных на поддержку работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей. По данным следствия, в ходе закупок для ремонта Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций было присвоено более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

Что установило следствие

Согласно материалам дела, к организации махинации причастен руководитель одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и двое владельцев частных компаний-поставщиков. Чиновник заключил договор на поставку труб для ремонтных работ на ТЭС. Однако вместо новой продукции, которая должна была соответствовать условиям тендера, подрядчики приобрели старые трубы, которые долгое время хранились под открытым небом.

Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Чтобы скрыть истинное происхождение и год изготовления материалов, злоумышленники нанесли на трубы поддельную маркировку и выдали их за новую продукцию. Разницу между реальной стоимостью товара и суммой контракта, по версии следствия, они распределили между собой. Комплексные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не соответствовали государственным стандартам, а убытки для "Центрэнерго" составили 10,4 млн грн.

Изъятые доказательства. Фото: СБУ

Трем фигурантам сообщили о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители раскрыли масштабные коррупционные схемы в Государственной таможенной службе. По данным следствия, двое должностных лиц систематически вымогали взятки за беспрепятственное таможенное оформление товаров и транспортных средств.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители раскрыли масштабную коррупционную схему в Торгово-промышленной палате Украины. По данным следствия, за содействие в оформлении документов для оборонного предприятия требовали 100 тысяч евро взятки.