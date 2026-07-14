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Главная Новости дня Во время ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС было разворовано более 10 млн грн

Во время ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС было разворовано более 10 млн грн

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:23
СБУ разоблачила кражу более 10 млн грн во время закупок для Трипольской и Змиевской ТЭС
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла схему кражи государственных средств, выделенных на поддержку работы энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей. По данным следствия, в ходе закупок для ремонта Трипольской и Змиевской теплоэлектростанций было присвоено более 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

Что установило следствие

Согласно материалам дела, к организации махинации причастен руководитель одного из департаментов ПАО "Центрэнерго" и двое владельцев частных компаний-поставщиков. Чиновник заключил договор на поставку труб для ремонтных работ на ТЭС. Однако вместо новой продукции, которая должна была соответствовать условиям тендера, подрядчики приобрели старые трубы, которые долгое время хранились под открытым небом.

Во время ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС было разворовано более 10 млн грн - фото 1
Задержание подозреваемых. Фото: СБУ

Чтобы скрыть истинное происхождение и год изготовления материалов, злоумышленники нанесли на трубы поддельную маркировку и выдали их за новую продукцию. Разницу между реальной стоимостью товара и суммой контракта, по версии следствия, они распределили между собой. Комплексные экспертизы подтвердили, что поставленные трубы не соответствовали государственным стандартам, а убытки для "Центрэнерго" составили 10,4 млн грн.

Во время ремонта Трипольской и Змиевской ТЭС было разворовано более 10 млн грн - фото 2
Изъятые доказательства. Фото: СБУ

Трем фигурантам сообщили о подозрении по статьям о присвоении имущества в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением.

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СБУ Криминал преступление
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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