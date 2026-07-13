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Главная Новости дня Зарабатывали на "схемах": ГБР и СБУ разоблачили двух чиновников Государственной таможни

Зарабатывали на "схемах": ГБР и СБУ разоблачили двух чиновников Государственной таможни

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 18:14
Двух таможенников задержали за получение взяток — схемы раскрыли в Виннице и на Львовщине
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Правоохранители задержали двух должностных лиц Государственной таможенной службы, которых подозревают в организации коррупционных схем при таможенном оформлении товаров и транспортных средств. Они вымогали взятки за беспрепятственное прохождение таможенных процедур.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Разоблачение двух таможенников на взяточничестве

Сотрудники СБУ, ГБР и Нацполиции разоблачили еще двух должностных лиц региональных подразделений Государственной таможенной службы, которые наладили незаконное получение средств от предпринимателей.

В Виннице правоохранители задержали главного государственного инспектора местной таможни. По информации следствия, он предлагал брокерам за вознаграждение беспрепятственное оформление запчастей для грузового транспорта в режиме "экспорта". Если же предприниматели отказывались платить, чиновник намеренно затягивал таможенные процедуры и создавал искусственные препятствия.

По данным правоохранителей, сумма неправомерной выгоды составляла от 300 до 700 долларов США за каждое таможенное оформление в зависимости от вида товара.

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Еще одного фигуранта задержали во Львовской области. Речь идет о начальнике одного из отделов таможенного поста "Городок", который установил фиксированную плату в размере 60 долларов США за беспрепятственное оформление импортируемых автомобилей. В случае отказа от уплаты взятки чиновник угрожал импортерам умышленным затягиванием процедуры растаможивания.

Правоохранители зафиксировали противоправную деятельность обоих должностных лиц и задержали их во время получения неправомерной выгоды. В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают функционирование коррупционных схем.

Обоим задержанным сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, в конце июня НАБУ объявило о подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в попытке получения огромной взятки, отмывании грязных денег и подаче недостоверной официальной декларации.

Кроме того, НАБУ задержало депутата Сергея Кузьминых, которого подозревают в махинациях с медицинским оборудованием. По данным следствия, он брал взятки за содействие частным компаниям в победе на тендерах.

СБУ коррупция таможня
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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