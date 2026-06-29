Народному депутату предъявили подозрение в вымогательстве 1 млн долларов

Детективы НАБУ. Иллюстративное фото: НАБУ/Facebook

Действующему народному депутату Украины официально предъявили подозрение в попытке получения огромной взятки, отмывании грязных денег и предоставлении недостоверной официальной декларации. Политик пытался заработать деньги на прикрытии незаконного бизнеса, но довести схему до конца ему так и не удалось. Расследованием дела занимаются антикоррупционные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление НАБУ.

Крышевание колл-центров

Следствие установило, что летом 2023 года депутат хотел "решить вопрос" с нелегальными офисами, прикрываясь "борьбой" с ними. У человека, которого он считал причастным к этому бизнесу, нардеп потребовал более 1 миллиона долларов США.

За эти средства народный избранник обещал вмешаться в ситуацию и помочь мошеннической сети, параллельно мешая работе конкурентов.

"Впрочем, неправомерной выгоды он не получил", — сообщили в ведомстве.

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Сообщение "Суспільного" в Telegram. Фото: скриншот

Фиктивный подарок

Кроме того, нардепа обвиняют в легализации более 12 миллионов гривен через фиктивный договор дарения со своей бывшей женой.

Детективы выяснили, что у женщины просто не было таких доходов для подобных роскошных подарков.

"Законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не произошло", — подчеркнули в пресс-службе.

Однако при этом депутат включил эти средства в свою ежегодную декларацию, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения.

В настоящее время досудебное расследование этой истории активно продолжается.

Как писали Новини.LIVE ранее, это далеко не единственное громкое расследование антикоррупционных органов за последнее время. Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый в получении более полумиллиона гривен взятки за махинации на медицинских тендерах, проведет следующие два месяца под круглосуточным домашним арестом, хотя прокуратура требовала содержания под стражей.

Также мы сообщали, что за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который является фигурантом коррупционного дела "Мидас", внесли полный залог в размере 150 миллионов гривен. Деньги за экс-министра внесли четыре частные компании.