Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн

На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 14:23
СБУ викрила розкрадання понад 10 млн грн під час закупівель для Трипільської та Зміївської ТЕС
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, які були виділені на підтримку роботи енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей. За даними слідства, під час закупівель для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій було привласнено понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

Що встановило слідство

За матеріалами справи, до організації оборудки причетний керівник одного з департаментів ПАТ "Центренерго" та двоє власників приватних компаній-постачальників. Посадовець уклав договір на постачання труб для ремонтних робіт на ТЕС. Однак замість нової продукції, яка мала відповідати умовам тендеру, підрядники придбали старі труби, що тривалий час зберігалися просто неба.

На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн - фото 1
Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Щоб приховати справжнє походження та рік виготовлення матеріалів, зловмисники нанесли на труби підроблене маркування та видали їх за нову продукцію. Різницю між реальною вартістю товару та сумою контракту, за версією слідства, вони розподілили між собою. Комплексні експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідали державним стандартам, а збитки для "Центренерго" становили 10,4 млн грн. 

На ремонті Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали понад 10 млн грн - фото 2
Вилучені докази. Фото: СБУ

Трьом фігурантам повідомили про підозру за статтями щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, підроблення документів та зловживання службовим становищем.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми в Державній митній службі. За даними слідства, двоє посадовців систематично вимагали хабарі за безперешкодне митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Як повідомляли Новини.LIVE, правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Торгово-промисловій палаті України. За даними слідства, за сприяння в оформленні документів для оборонного підприємства вимагали 100 тисяч євро хабаря.

СБУ Кримінал злочин
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації