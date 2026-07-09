100 тысяч евро за заключение ТПП: в ОГП рассказали о схеме

Сотрудники СБУ. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители раскрыли схему вымогательства 100 тысяч евро за выдачу заключения Торгово-промышленной палаты Украины для оборонного предприятия. По данным следствия, к этой афере могут быть причастны советница ТПП и её сын.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Правоохранители зафиксировали передачу 100 тысяч евро

Согласно материалам следствия, оборонное предприятие выполняло государственный контракт по производству и поставке беспилотных систем. После масштабного пожара на складах часть продукции была уничтожена, в связи с чем предприятие обратилось в ТПП Украины для получения заключения о существенном изменении обстоятельств.

Такой документ должен был помочь урегулировать дальнейшее исполнение контракта и избежать возможных штрафных санкций.

Как утверждают правоохранители, советник ТПП Украины по правовым вопросам требовала от представителя предприятия 100 тысяч евро за подготовку и выдачу необходимого заключения. К схеме она якобы привлекла своего сына в качестве посредника.

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По версии следствия, в случае отказа предприятию угрожали возможными проблемами с документами и последующими проверками.

Правоохранители зафиксировали передачу средств двумя частями — по 50 тысяч евро каждая. После получения второго транша 7 июля советницу ТПП Украины и её сына задержали.

Обнаруженные средства. Фото: Прокуратура Украины

Им сообщили о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенном по предварительному сговору группой лиц и сопряженном с вымогательством.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Для советницы ТПП определили альтернативу в виде залога в размере 10 млн грн, для ее сына — 5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и возможных других причастных лиц.

В ОГП напомнили, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Новини.LIVE сообщали, что Офис Генерального прокурора возбудил уголовное дело в связи с возможным внедрением должностными лицами неисправного программного обеспечения "еАкциз", которое разработали и передали подрядные компании. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Новини.LIVE писали, что пресс-служба Офиса генерального прокурора заявила, что трем военнослужащим было сообщено о подозрении в незаконном сбыте вооружения и взрывчатых веществ. Правоохранители задержали их в Харьковской области во время очередной сделки.