Скандал с "еАкцизом": ОГП открыло дело о растрате средств и неисправном ПО

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с принятием должностными лицами неисправного программного обеспечения "еАкциз", предоставленного подрядными компаниями.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Новини.LIVE.

По факту растраты средств на разработку ПО «еАкциз» возбуждено уголовное дело

Гетманцев отметил, что речь идет о масштабном мошенничестве и завладении средствами в особо крупных размерах путем внесения ложных сведений в официальные документы.

"К сожалению, непосредственные идеологи этого проекта и так называемые «цифровые гуру» из команды Минцифры традиционно избежали личного подписания отчетных документов, спрятавшись за спинами своих подчиненных", — отметил Даниил Гетманцев, посоветовав рядовым сотрудникам, а также представителям подрядчика немедленно пойти на сделку со следствием.

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Он призвал их дать правдивые показания против тех лиц, которые заставляли подписывать заведомо фальшивые акты и документы.

"Это единственный способ защитить себя, когда реальные организаторы схемы пытаются переложить ответственность на исполнителей", — добавил нардеп.

Ответ ОГП. Фото: Даниил Гетманцев

Напомним, в декабре 2025 года Верховная Рада отложила обязательное внедрение системы «еАкциз» — с начала января его перенесли на 1 ноября 2026 года. Впоследствии Кабинет Министров продлил тестовый период программного обеспечения до 11 октября 2026 года. При этом, согласно законодательству, бизнес должен был получить доступ к тестированию системы еще с 1 января этого года.

В начале июля ряд бизнес-объединений — в частности, ACC, ICC Ukraine, ФРУ, СУП, "Укрводка" и UFRA — обратились к председателю налогового комитета ВР, заявив, что за четыре месяца до запуска система "еАкциз" по-прежнему не готова к полноценному внедрению. По оценке Гетманцева, это может привести к недополучению государством около 50 млрд грн от детенизации рынка, а также к ежедневным потерям в размере 0,5 млрд грн после 1 ноября 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, Гетманцев разъяснил суть так называемого «налога OLX». По его словам, речь идет не о налогообложении продажи личных вещей, а о введении налога на льготные условия реализации товаров.

Ранее Гетманцев заявлял, что Украина оказалась на грани финансового кризиса. По его словам, в 2025 году страна не выполнила 14 показателей программы Ukraine Facility, из-за чего недополучила 3,9 млрд евро финансирования.