Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ОГП расследует аферу с "eАкцизом": возбуждено уголовное дело

ОГП расследует аферу с "eАкцизом": возбуждено уголовное дело

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 10:48
Скандал с "еАкцизом": ОГП открыло дело о растрате средств и неисправном ПО
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с принятием должностными лицами неисправного программного обеспечения "еАкциз", предоставленного подрядными компаниями.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Новини.LIVE.

По факту растраты средств на разработку ПО «еАкциз» возбуждено уголовное дело

Гетманцев отметил, что речь идет о масштабном мошенничестве и завладении средствами в особо крупных размерах путем внесения ложных сведений в официальные документы.

"К сожалению, непосредственные идеологи этого проекта и так называемые «цифровые гуру» из команды Минцифры традиционно избежали личного подписания отчетных документов, спрятавшись за спинами своих подчиненных", — отметил Даниил Гетманцев, посоветовав рядовым сотрудникам, а также представителям подрядчика немедленно пойти на сделку со следствием.

Читайте также:

Он призвал их дать правдивые показания против тех лиц, которые заставляли подписывать заведомо фальшивые акты и документы.

"Это единственный способ защитить себя, когда реальные организаторы схемы пытаются переложить ответственность на исполнителей", — добавил нардеп.

null
Ответ ОГП. Фото: Даниил Гетманцев

Напомним, в декабре 2025 года Верховная Рада отложила обязательное внедрение системы «еАкциз» — с начала января его перенесли на 1 ноября 2026 года. Впоследствии Кабинет Министров продлил тестовый период программного обеспечения до 11 октября 2026 года. При этом, согласно законодательству, бизнес должен был получить доступ к тестированию системы еще с 1 января этого года.

В начале июля ряд бизнес-объединений — в частности, ACC, ICC Ukraine, ФРУ, СУП, "Укрводка" и UFRA — обратились к председателю налогового комитета ВР, заявив, что за четыре месяца до запуска система "еАкциз" по-прежнему не готова к полноценному внедрению. По оценке Гетманцева, это может привести к недополучению государством около 50 млрд грн от детенизации рынка, а также к ежедневным потерям в размере 0,5 млрд грн после 1 ноября 2026 года.

Как писали Новини.LIVE, Гетманцев разъяснил суть так называемого «налога OLX». По его словам, речь идет не о налогообложении продажи личных вещей, а о введении налога на льготные условия реализации товаров.

Ранее Гетманцев заявлял, что Украина оказалась на грани финансового кризиса. По его словам, в 2025 году страна не выполнила 14 показателей программы Ukraine Facility, из-за чего недополучила 3,9 млрд евро финансирования.

Даниил Гетманцев Офис генерального прокурора акцизы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации