Скандал із "еАкцизом": ОГП відкрив справу про розтрату коштів і несправне ПЗ

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через прийняття посадовими особами несправного програмного забезпечення "еАкциз", яке було передане підрядними компаніями.

Про це повідомив народний депутат України, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Новини.LIVE.

За фактом розтрати коштів на розробку ПЗ "еАкциз" порушено кримінальне провадження

Гетманцев зауважив, що йдеться про масштабне шахрайство та заволодіння коштами в особливо великих розмірах через внесення неправдивих відомостей до офіційних документів.

"На жаль, безпосередні ідеологи цього проєкту та так звані "цифрові гуру" з команди Мінцифри традиційно уникнули особистого підписання звітних документів, сховавшись за спинами своїх підлеглих", — зазначив Данило Гетманцев, порадивши рядовим співробітникам, а також представникам підрядника негайно піти на угоду зі слідством.

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Він закликав їх дати правдиві свідчення проти тих осіб, які змушували підписувати завідомо фальшиві акти та документи.

"Це єдиний спосіб захистити себе, коли реальні організатори схеми намагаються перекласти відповідальність на виконавців", — додав нардеп.

Відповідь ОГП. Фото: Данило Гетманцев

Нагадаємо, у грудні 2025 року Верховна Рада відклала обов’язкове впровадження системи "еАкциз" — з початку січня його перенесли на 1 листопада 2026 року. Згодом Кабінет Міністрів подовжив тестовий період програмного забезпечення до 11 жовтня 2026-го. Водночас, згідно із законодавством, бізнес мав отримати доступ до тестування системи ще з 1 січня цього року.

На початку липня низка бізнес-об’єднань — зокрема ACC, ICC Ukraine, ФРУ, СУП, "Укрводка" та UFRA — звернулися до голови податкового комітету ВР, заявивши, що за чотири місяці до запуску система "еАкциз" залишається неготовою до повноцінного впровадження. За оцінкою Гетманцева, це може призвести до недоотримання державою близько 50 млрд грн від детінізації ринку, а також до щоденних втрат у розмірі 0,5 млрд грн після 1 листопада 2026 року.

Як писали Новини.LIVE, Гетманцев роз’яснив суть так званого "податку OLX". За його словами, не йдеться про оподаткування продажу особистих речей, а про запровадження податку на пільгові умови реалізації товарів.

Раніше Гетманцев заявляв, що Україна опинилася на межі фінансової кризи. За його словами, у 2025 році країна не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility, через що недоотримала 3,9 млрд євро фінансування.