Марат Мамбетов погиб в бою: что известно о пилоте МиГ-29

Украинский летчик Марат Мамбетов. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook

В четверг, 1 октября, в бою погиб украинский военный летчик Марат Мамбетов. Он выполнял боевую задачу на истребителе МиГ-29 на одном из направлений фронта. Во время выполнения задания самолет был сбит вражеской ракетой, пилот катапультировался, но не выжил.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о гибели летчика

По данным Воздушных сил ВСУ, 1 октября 2026 года в ходе боя погиб украинский защитник Марат Мамбетов. На истребителе МиГ-29 он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта.

Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой. Пилот катапультировался, однако не выжил.

Капитан Марат Редванович Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

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В Командовании Воздушных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего военного и подчеркнули, что он защищал Украину до последнего вздоха. Там также сообщили, что Марату Мамбетову было 25 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Марата, он защищал Украину до последнего вздоха. Ему было 25... Герои не умирают!", — отметили в ВВС ВСУ.

Скриншот сообщения Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что на фронте погиб военнослужащий и сотрудник Starlight Media Владимир Тиртичный. Он работал в медиагруппе с 2016 года, а после начала войны встал на защиту Украины. Почти два года Тиртичный считался пропавшим без вести под Покровском, впоследствии поступило подтверждение его гибели.

Новини.LIVE также писали, что украинский актер и перформер Александр Мартыненко пропал без вести во время боевого задания на фронте. Военнослужащий из 158-й бригады с 18 апреля находился на боевом выходе, а с 1 августа официально имеет статус пропавшего без вести. В конце июля позиция, на которой находились военные, подверглась удару двух российских FPV-дронов, после чего связь с ней была потеряна.