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Главная Новости дня На фронте пропал без вести украинский актер Александр Мартыненко

На фронте пропал без вести украинский актер Александр Мартыненко

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Дата публикации 8 августа 2026 19:29
Александр Мартыненко пропал без вести на фронте: что известно
Украинский актёр Александр Мартыненко. Фото: Olexandr Martynenko/Facebook

Украинский актёр и перформер Александр Мартыненко пропал без вести во время выполнения боевого задания на фронте. Военнослужащий входил в состав 158-й бригады и с 18 апреля находился на боевом выходе. С 1 августа ему официально присвоили статус пропавшего без вести.

Об исчезновении актера сообщил актер и режиссер дубляжа, ведущий страницу под ником NoizyMinor в социальной сети X, сообщает Новини.LIVE.

Что известно об исчезновении Александра Мартыненко

По имеющейся информации, с 18 апреля Александр Мартыненко находился на боевом выходе и не имел постоянной прямой связи. Его матери дважды удалось получить от него голосовые сообщения через командира батальона.

В конце июля позиция, на которой находились военные, подверглась прямому попаданию двух российских FPV-дронов. После удара связь с позицией и визуальный контакт с ней были утрачены.

В то же время пользовательница Instagram под ником patrici_ia отмечает, что на данный момент нет прямых неопровержимых свидетельств того, что Александр Мартыненко непосредственно находился на позиции именно во время удара.

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Официальный документ о присвоении военнослужащему статуса "пропавшего без вести" с 1 августа был передан его матери.

Кто такой Александр Мартыненко

Александр Мартыненко — украинский актер кукольного театра, перформер и деятель театрального искусства. Он также был куратором актерско-перформативных курсов в DAKH School.

Мартыненко участвовал в различных театральных постановках и перформансах. Среди них — философско-музыкальная притча "Сон Алисы", созданная по пьесе KLIMa.

В настоящее время Александр Мартыненко имеет статус без вести пропавшего военнослужащего.

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Скриншот сообщения NoizyMinor/X

Новини.LIVEсообщали, что в начале августа 2026 года голливудский актер Джесси Айзенберг тайно посетил Украину в рамках благотворительного проекта для детей, пострадавших от войны. Во время поездки он вместе с командой пережил ночной российский обстрел и был вынужден укрыться в бомбоубежище. Также Айзенберг провел для детей мастер-классы по актерскому мастерству и заранее изучал украинские тексты и кириллицу.

Новини.LIVEтакже сообщали, что в июле 2026 года на войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин, которому было 45 лет. Наибольшую популярность ему принесла главная роль в фильме "Герой моего времени", за которую он получил кинопремию "Золотая Дзига".

актеры война в Украине пропавшие без вести
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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