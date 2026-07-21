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Главная Новости дня На войне погиб актер и лауреат премии "Золотая Дзига" Евгений Бушмакин

На войне погиб актер и лауреат премии "Золотая Дзига" Евгений Бушмакин

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 16:30
Евгений Бушмакин погиб на войне — что известно об актёре и лауреате премии «Золотая Дзига»
Евгений Бушмакин. Фото: скриншот из видео

На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин. Ему было 45 лет, а самой известной его работой стала главная роль в фильме "Герой моего времени".

О гибели актера сообщила режиссер Тоня Ноябрева в Facebook, передает Новини.LIVE.

Что известно о гибели Евгения Бушмакина

Режиссер Тоня Ноябрева сообщила о смерти украинского актера Евгения Бушмакина, с которым работала над фильмом "Герой моего времени".

"Вырвали сердце", — написала она в соцсетях.

На війні загинув актор і лауреат "Золотої Дзиґи" Євген Бушмакін - фото 1
Пост Тони Ноябревой. Скриншот: Facebook

Евгению Бушмакину было 45 лет. Широкую известность он приобрел после главной роли в фильме "Герой моего времени" режиссера Тони Ноябрьовой, вышедшем в 2018 году. За эту работу актер получил Национальную кинопремию "Золотая Дзига" в номинации "Лучший актер".

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Кроме того, Бушмакин снимался в фильмах и сериалах "Ты меня любишь?", "Первые дни", "Все будет хорошо", "День независимости" и многих других украинских кинопроектах.

Известие о гибели актера вызвало волну соболезнований среди коллег, друзей и поклонников его творчества.

На війні загинув актор і лауреат "Золотої Дзиґи" Євген Бушмакін - фото 2
Пост Тони Ноябрьовой. Скриншот: Instagram

Новини.LIVE сообщали, что скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер — лауреат премии "Оскар" и звезда фильмов "Один дома 2" и "Моя левая нога". Ей был 81 год.

Новини.LIVE также писала, что прошло более года со дня гибели украинского театрального и киноактера Юрия Фелипенко. После начала полномасштабной войны он добровольно встал на защиту Украины, а в 32 года погиб при выполнении боевого задания.

смерть актеры война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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