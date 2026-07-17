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Главная Новости дня Звезда "Один дома 2" Бренда Фрикер скончалась в возрасте 81 года

Звезда "Один дома 2" Бренда Фрикер скончалась в возрасте 81 года

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Дата публикации 17 июля 2026 19:01
Умерла актриса из фильма «Один дома 2» Бренда Фрикер — лауреат премии «Оскар»
Бренда Фрикер. Фото: кадр из фильма "Один дома 2"

Скончалась ирландская актриса Бренда Фрикер, которая приобрела мировую известность благодаря ролям в фильмах "Один дома 2" и "Моя левая нога". Лауреатке премии "Оскар" было 81 год.

Об этом пишет Sky News, передает Новини.LIVE.

Бренда Фрикер стала первой ирландкой, получившей "Оскар"

О смерти актрисы сообщил ее агент Фил Белфилд. По его словам, Фрикер скончалась после длительного ухудшения состояния здоровья.

Бренда Фрикер вошла в историю кино как первая ирландка, получившая премию "Оскар". В 1990 году она получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Моя левая нога", где сыграла мать писателя и художника Кристи Брауна. Главную роль в фильме исполнил Дэниел Дэй-Льюис.
Для миллионов зрителей по всему миру актриса навсегда останется "леди с голубями" из Центрального парка в культовой комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где её героиня подружилась с персонажем Маколея Калкина.

За свою карьеру Фрикер также снялась в фильмах "Итак, я вышла замуж за убийцу с топором", "Время убивать", "Вероника Герен", а британским телезрителям была хорошо известна благодаря роли медсестры Меган Роуч в сериале "Скорая помощь".

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В своем заявлении агент назвал смерть актрисы большой утратой для кинематографа, отметив, что она навсегда останется в памяти коллег и поклонников.

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кино актеры зарубежные звезды
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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