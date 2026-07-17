Померла акторка з "Сам удома 2" Бренда Фрікер — лауреатка премії "Оскар"

Бренда Фрікер. Фото: кадр з фільму "Сам удома 2"

Померла ірландська акторка Бренда Фрікер, яка здобула світову популярність завдяки ролям у фільмах "Сам удома 2" та "Моя ліва нога". Лауреатці премії "Оскар" був 81 рік.

Про це пише Sky News, передає Новини.LIVE.

Бренда Фрікер стала першою ірландкою, яка отримала "Оскар"

Про смерть акторки повідомив її агент Філ Белфілд. За його словами, Фрікер пішла з життя після тривалого погіршення стану здоров'я.

Бренда Фрікер увійшла в історію кіно як перша ірландка, яка отримала премію "Оскар". У 1990 році вона здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у стрічці "Моя ліва нога", де зіграла матір письменника та художника Крісті Брауна. Головну роль у фільмі виконав Деніел Дей-Льюїс.

Для мільйонів глядачів по всьому світу акторка назавжди залишиться "леді з голубами" з Центрального парку у культовій комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", де її героїня подружилася з персонажем Маколея Калкіна.

За свою кар'єру Фрікер також зіграла у фільмах "Отже, я вийшла заміж за вбивцю з сокирою", "Час убивати", "Вероніка Герен", а британським телеглядачам була добре відома завдяки ролі медсестри Меган Роуч у серіалі "Невідкладна допомога".

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У своїй заяві агент назвав смерть акторки великою втратою для кінематографа, зазначивши, що вона назавжди залишиться в пам'яті колег і шанувальників.

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