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Головна Новини дня На фронті зник безвісти український актор Олександр Мартиненко

На фронті зник безвісти український актор Олександр Мартиненко

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Дата публікації: 8 серпня 2026 19:29
Олександр Мартиненко зник безвісти на фронті: що відомо
Український актор Олександр Мартиненко. Фото: Olexandr Martynenko/Facebook

Український актор і перформер Олександр Мартиненко зник безвісти під час виконання бойового завдання на фронті. Військовослужбовець перебував у складі 158-ї бригади та з 18 квітня перебував на бойовому виході. З 1 серпня йому офіційно надали статус безвісти зниклого.

Про зникнення актора повідомив актор і режисер дубляжу, який веде сторінку під ніком NoizyMinor в соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про зникнення Олександра Мартиненка

За наявною інформацією, з 18 квітня Олександр Мартиненко перебував на бойовому виході та не мав постійного прямого зв'язку. Його матері двічі вдалося отримати від нього голосові повідомлення через командира батальйону.

Наприкінці липня позиція, на якій перебували військові, зазнала прямого влучання двох російських FPV-дронів. Після удару зв'язок із позицією та візуальний контакт із нею було втрачено.

Водночас користувачка Instagram під ніком patrici_ia зазначає, що наразі немає прямих беззаперечних свідчень того, що Олександр Мартиненко безпосередньо перебував на позиції саме під час удару.

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Хто такий Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко — український актор театру ляльок, перформер та діяч театрального мистецтва. Він також був куратором акторсько-перформативних курсів у DAKH School.

Мартиненко брав участь у різних театральних постановках і перформансах. Серед них — філософсько-музична притча "Сон Аліси", створена за п'єсою KLIMa.

Наразі Олександр Мартиненко має статус безвісти зниклого військовослужбовця.

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Скриншот повідомлення NoizyMinor/X

Новини.LIVE інформували, що на початку серпня 2026 року голлівудський актор Джессі Айзенберг таємно відвідав Україну в межах благодійного проєкту для дітей, які постраждали від війни. Під час поїздки він разом із командою пережив нічний російський обстріл та був змушений спуститися в укриття. Також Айзенберг провів для дітей майстер-класи з акторської майстерності та заздалегідь вивчав українські тексти й кирилицю.

Новини.LIVE також писали, що у липні 2026 року на війні загинув український актор Євген Бушмакін, якому було 45 років. Найбільшу популярність йому принесла головна роль у фільмі "Герой мого часу", за яку він отримав кінопремію "Золота Дзиґа".

актори війна в Україні зниклі безвісти
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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