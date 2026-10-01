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Головна Новини дня Під час бойового завдання загинув льотчик МіГ-29 Марат Мамбетов

Під час бойового завдання загинув льотчик МіГ-29 Марат Мамбетов

Ua ru
1 жовтня 2026 18:47
Марат Мамбетов загинув у бою: що відомо про льотчика МіГ-29
Український льотчик Марат Мамбетов. Фото: Командуванні Повітряних сил ЗСУ/Facebook

У четвер, 1 жовтня, в бою загинув український військовий льотчик Марат Мамбетов. Він виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту. Під час виконання завдання літак був підбитий ворожою ракетою, а пілот катапультувався, але не вижив.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про загибель льотчика

За даними Повітряних сил ЗСУ, 1 жовтня 2026 року під час бою загинув український захисник Марат Мамбетов. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту.

Під час виконання бойового завдання літак був підбитий ворожою ракетою. Пілот катапультувався, однак не вижив.

Капітан Марат Редванович Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

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У Командуванні Повітряних сил висловили співчуття рідним і близьким загиблого військового та наголосили, що він захищав Україну до останнього подиху. Там також повідомили, що Марату Мамбетову було 25 років.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху. Йому було 25.. Герої не вмирають!", — зазначили у ПС ЗСУ.

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Скриншот повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на фронті загинув військовослужбовець і співробітник Starlight Media Володимир Тиртичний. Він працював у медіагрупі з 2016 року, а після початку війни став на захист України. Майже два роки Тиртичний вважався зниклим безвісти під Покровськом, згодом надійшло підтвердження його загибелі.

Новини.LIVE також писали, що український актор і перформер Олександр Мартиненко зник безвісти під час бойового завдання на фронті. Військовослужбовець зі 158-ї бригади з 18 квітня перебував на бойовому виході, а з 1 серпня офіційно має статус безвісти зниклого. Наприкінці липня позиція, де перебували військові, зазнала удару двох російських FPV-дронів, після чого зв'язок із нею було втрачено.

МіГ-29 війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ пілоти загибель українські військові
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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