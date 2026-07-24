ВМС Украины получили право руководить силами НАТО: исторический шаг

Группа военно-морских кораблей. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины

Военно-морские силы Украины впервые в истории подтвердили свою способность управлять многонациональными силами НАТО. Это стало результатом успешного прохождения оценки подразделения противоминных действий по стандартам Альянса.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

ВМС Украины прошли оценку НАТО и получили новые возможности

В ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026" штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО — NATO Evaluation Level (NEL-2).

По результатам проверок украинское подразделение получило оценку "Полностью готово к выполнению миссии" (Mission Capable). Это означает, что военные моряки подтвердили способность выполнять задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям.

Украина присоединилась к управлению морскими силами НАТО

В ВМС Украины отметили, что впервые в истории современного украинского флота подразделение официально интегрировано в систему управления соединениями НАТО по противоминной борьбе на море.

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Отныне украинские военные обладают подтвержденной способностью осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать с постоянными противоминными группами НАТО и выполнять широкий спектр задач по противоминной борьбе.

Подготовка длилась более трёх лет

В ВМС подчеркнули, что достижение этого уровня стало результатом многолетней подготовки. С начала полномасштабного вторжения России украинские военные моряки внедряли стандарты НАТО, осваивали новые доктрины и формировали необходимые оперативные способности.

Успешное прохождение оценки стало очередным шагом интеграции Военно-морских сил Украины в евроатлантическую систему безопасности.

В ведомстве добавили, что полученный опыт будет важен для выполнения дальнейших задач, в частности очистки Черного и Азовского морей от минной опасности.

Группа военно-морских кораблей. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины

Военно-морские корабли. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины

Новини.LIVE сообщали, что НАТО после саммита в Анкаре подтвердило для Украины помощь в размере более 1,5 млрд евро. После встречи союзники дополнительно сверили со штаб-квартирой Альянса все объявленные пакеты поддержки, чтобы подтвердить объемы и направления помощи.

Новини.LIVE писали, что НАТО рассматривает возможность выделения Украине 140 млрд евро поддержки в течение 2026–2027 годов — примерно по 70 млрд евро ежегодно. После сокращения прямого финансового участия США ключевую роль в обеспечении помощи Киеву должна сыграть Европа. В то же время в Альянсе выражают обеспокоенность тем, что задержки с выполнением финансовых договоренностей могут поставить под угрозу реализацию этого плана.