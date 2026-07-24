Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВМС Украины впервые получили право руководить силами НАТО

ВМС Украины впервые получили право руководить силами НАТО

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:56
ВМС Украины получили право руководить силами НАТО: исторический шаг
Группа военно-морских кораблей. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины

Военно-морские силы Украины впервые в истории подтвердили свою способность управлять многонациональными силами НАТО. Это стало результатом успешного прохождения оценки подразделения противоминных действий по стандартам Альянса.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

ВМС Украины прошли оценку НАТО и получили новые возможности

В ходе украинско-американских учений "Си Бриз 2026" штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО — NATO Evaluation Level (NEL-2).

По результатам проверок украинское подразделение получило оценку "Полностью готово к выполнению миссии" (Mission Capable). Это означает, что военные моряки подтвердили способность выполнять задачи в соответствии со стандартами сил Объединенного командования НАТО по операциям.

Украина присоединилась к управлению морскими силами НАТО

В ВМС Украины отметили, что впервые в истории современного украинского флота подразделение официально интегрировано в систему управления соединениями НАТО по противоминной борьбе на море.

Читайте также:

Отныне украинские военные обладают подтвержденной способностью осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать с постоянными противоминными группами НАТО и выполнять широкий спектр задач по противоминной борьбе.

Подготовка длилась более трёх лет

В ВМС подчеркнули, что достижение этого уровня стало результатом многолетней подготовки. С начала полномасштабного вторжения России украинские военные моряки внедряли стандарты НАТО, осваивали новые доктрины и формировали необходимые оперативные способности.

Успешное прохождение оценки стало очередным шагом интеграции Военно-морских сил Украины в евроатлантическую систему безопасности.

В ведомстве добавили, что полученный опыт будет важен для выполнения дальнейших задач, в частности очистки Черного и Азовского морей от минной опасности.

ВМС України вперше отримали право управляти силами НАТО - фото 1
Группа военно-морских кораблей. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины
ВМС України вперше отримали право управляти силами НАТО - фото 2
Военно-морские корабли. Фото: Военно-морские Вооруженные Силы Украины

Новини.LIVE сообщали, что НАТО после саммита в Анкаре подтвердило для Украины помощь в размере более 1,5 млрд евро. После встречи союзники дополнительно сверили со штаб-квартирой Альянса все объявленные пакеты поддержки, чтобы подтвердить объемы и направления помощи.

Новини.LIVE писали, что НАТО рассматривает возможность выделения Украине 140 млрд евро поддержки в течение 2026–2027 годов — примерно по 70 млрд евро ежегодно. После сокращения прямого финансового участия США ключевую роль в обеспечении помощи Киеву должна сыграть Европа. В то же время в Альянсе выражают обеспокоенность тем, что задержки с выполнением финансовых договоренностей могут поставить под угрозу реализацию этого плана.

НАТО ВМС корабль
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации