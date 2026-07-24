ВМС України отримали право керувати силами НАТО: історичний крок

Група військово-морських кораблів. Фото: Військово-Морські Збройні Сили України

Військово-Морські Сили України вперше в історії отримали підтвердження спроможності управляти багатонаціональними силами НАТО. Це стало результатом успішного проходження оцінювання підрозділу протимінних дій за стандартами Альянсу.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, передає Новини.LIVE.

ВМС України пройшли оцінювання НАТО та отримали нові можливості

Під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026" штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО — NATO Evaluation Level (NEL-2).

За результатами перевірок український підрозділ отримав оцінку "Повністю спроможний до виконання місії" (Mission Capable). Це означає, що військові моряки підтвердили здатність виконувати завдання відповідно до стандартів сил Об'єднаного командування НАТО з операцій.

Україна долучилася до управління морськими силами НАТО

У ВМС України зазначили, що вперше в історії сучасного українського флоту підрозділ офіційно інтегровано до системи управління з'єднаннями НАТО з протимінної боротьби на морі.

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Відтепер українські військові мають підтверджену спроможність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти з постійними протимінними групами НАТО та виконувати широкий спектр завдань із протимінної боротьби.

Підготовка тривала понад три роки

У ВМС наголосили, що досягнення цього рівня стало результатом багаторічної підготовки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові моряки впроваджували стандарти НАТО, опановували нові доктрини та формували необхідні оперативні спроможності.

Успішне проходження оцінювання стало черговим кроком інтеграції Військово-Морських Сил України до євроатлантичної системи безпеки.

У відомстві додали, що отриманий досвід буде важливим для подальших завдань, зокрема очищення Чорного та Азовського морів від мінної небезпеки.

Група військово-морських кораблів. Фото: Військово-Морські Збройні Сили України

Військово-морські кораблі. Фото: Військово-Морські Збройні Сили України

Новини.LIVE повідомляли, що НАТО після саміту в Анкарі підтвердило для України допомогу на понад 1,5 млрд євро. Після зустрічі союзники додатково звірили з штаб-квартирою Альянсу всі оголошені пакети підтримки, щоб підтвердити обсяги та напрями допомоги.

Новини.LIVE писали, що НАТО розглядає можливість виділення Україні 140 млрд євро підтримки протягом 2026–2027 років — приблизно по 70 млрд євро щороку. Після скорочення прямої фінансової участі США ключову роль у забезпеченні допомоги Києву має відіграти Європа. Водночас в Альянсі висловлюють занепокоєння, що затримки з виконанням фінансових домовленостей можуть поставити під ризик реалізацію цього плану.