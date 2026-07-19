НАТО планирует выделить Украине 140 млрд евро помощи: удастся ли выполнить план

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

НАТО планирует предоставить Украине 140 млрд евро помощи в 2026–2027 годах — по 70 млрд евро ежегодно. После прекращения прямого финансирования со стороны США основную нагрузку по поддержке Киева должна взять на себя Европа. В то же время в Альянсе опасаются, что из-за медленного выполнения финансовых обязательств реализация этого плана может оказаться под угрозой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

План НАТО для Украины на 140 млрд оказался под угрозой

На саммите НАТО в Анкаре страны Альянса согласовали масштабный план поддержки Украины на ближайшие два года. Документ предусматривает предоставление Киеву по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Средства планируется направить на военную технику, подготовку украинских военных и другие стратегические нужды.

Как отмечает издание, новый план стал ответом на изменение политики США в отношении финансирования Украины. После прекращения прямой американской помощи именно европейские союзники должны обеспечить основную часть поддержки.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты уже сделали для Украины больше, чем любая другая страна. Теперь, по его словам, ответственность за дальнейшую поддержку в значительной степени переходит к европейским партнерам.

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В NZZ подчеркивают, что успех этого плана зависит от того, смогут ли страны Европы справедливо распределить финансовую нагрузку между собой.

Кто уже предусмотрел наибольшие взносы

По данным Кильского института мировой экономики, наибольшие суммы помощи уже заложили несколько европейских государств.

В частности, Германия предусмотрела в бюджете на 2026 год 11,5 млрд евро, Норвегия — 7,6 млрд евро, Великобритания — 4,4 млрд евро, а Швеция в начале года дополнительно выделила еще 1 млрд евро.

При этом около 80% норвежского пакета помощи планируется направить именно на закупку вооружения.

Также среди стабильных партнеров Украины издание называет Данию и Нидерланды. Они продолжают регулярно оказывать помощь, хотя их последние пакеты оказались скромнее предыдущих.

Почему выполнение плана оказалось под вопросом

В то же время, как отмечает NZZ, Франция, Италия и Испания пока существенно отстают от других крупных экономик Европы по объемам финансовой поддержки Украины. Именно это, по мнению авторов материала, ставит под сомнение выполнение общего плана НАТО.

По информации издания, к концу апреля союзники фактически предоставили лишь около 10 млрд евро помощи. Если темпы не ускорятся, к концу года общий объем финансирования может составить лишь 30 млрд евро вместо запланированных 70 млрд евро. В статье отмечается, что для выполнения плана необходимо существенно ускорить логистику и закупки.

Кроме того, статистика предыдущих лет свидетельствует, что далеко не все обещания союзников выполнялись в полном объеме. По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабной войны европейские страны и институты пообещали Украине около 400 млрд евро, однако фактически Киев получил лишь примерно 180 млрд евро.

Авторы материала отмечают, что цель предоставить Украине 140 млрд евро в течение двух лет остается достижимой. В то же время без более активного участия Франции, Италии и других крупнейших экономик Европы выполнить этот план будет крайне сложно. Именно от готовности европейских союзников выполнить взятые на себя обязательства зависит, удастся ли НАТО реализовать один из крупнейших пакетов поддержки Украины за всё время полномасштабной войны.

Новини.LIVE сообщали, что после саммита НАТО в Анкаре союзники подтвердили Украине дополнительную помощь на сумму более 1,5 млрд евро. По словам главы МИД Андрея Сибиги, эти обязательства были повторно согласованы со штаб-квартирой Альянса. Также Украина и Турция после трехлетнего перерыва возобновили работу совместной комиссии по оборонно-промышленному сотрудничеству.

Новини.LIVE также сообщали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что война на Ближнем Востоке не повлияет на дальнейшую поддержку Украины со стороны США. По его словам, у Вашингтона достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать Киеву и реагировать на другие международные конфликты. В то же время Рютте подчеркнул, что союзники остаются приверженными поддержке Украины и продолжат оказывать ей необходимую помощь.