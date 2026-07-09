Рютте заявил, что война в Иране не повлияет на поддержку Украины со стороны США

Марк Рютте. Фото: Reuters

Война на Ближнем Востоке не станет препятствием для дальнейшей поддержки Украины со стороны США. У Вашингтона достаточно ресурсов, чтобы одновременно помогать Киеву и реагировать на другие международные конфликты.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на итоговой пресс-конференции после саммита Альянса в Анкаре, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Что сказал Рютте

По словам генсека НАТО, союзники подтвердили непоколебимую поддержку Украины и заверили, что и в дальнейшем будут предоставлять Киеву все необходимое для защиты от российской агрессии.

Рютте подчеркнул, что война на Ближнем Востоке не отвлечет "деньги, ресурсы и внимание" Соединенных Штатов от Украины.

"США настолько могущественны, что могут делать и то, и другое", — отметил он.

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В то же время генсек подчеркнул, что НАТО усиливает поддержку Украины, ведь украинские военные меняют динамику боевых действий.

Кроме того, союзники согласовали инвестиции в размере 27 млрд евро на модернизацию цепочек поставок топлива для обеспечения боевой готовности Альянса.

Другие заявления генсека НАТО

Рютте подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом и не намерено нападать на другие государства. Также он назвал российское вторжение в Украину "сценарием XIX или XX века", отметив, что вести такую войну в XXI веке — "это безумие".

Отдельно генсек сообщил, что США, Европейский Союз и Великобритания продолжают координировать санкционную политику против России. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп сейчас более привержен НАТО, чем год назад.

Новини.LIVE писали, что второй день саммита НАТО в Анкаре завершился новыми договоренностями для Украины в сфере оборонной поддержки, развития военного производства и сотрудничества с союзниками. Партнеры согласовали выделение 70 млрд евро помощи на 2026 год, а также заключили соглашения о развитии беспилотных технологий. В то же время украинская делегация провела ряд встреч с представителями США, ЕС, Польши, Южной Кореи и других стран-партнеров.

Новини.LIVE сообщали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал граждан России не вступать в армию РФ. Он заявил, что Владимир Путин готов отправлять россиян на войну и жертвовать ими ради продолжения агрессии против Украины.