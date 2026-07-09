Рютте заявив, що війна в Ірані не вплине на підтримку України США

Марк Рютте. Фото: Reuters

Війна на Близькому Сході не стане перешкодою для подальшої підтримки України з боку США. Вашингтон має достатньо ресурсів, щоб одночасно допомагати Києву та реагувати на інші міжнародні конфлікти.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на підсумковій пресконференції після саміту Альянсу в Анкарі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Що сказав Рютте

За словами генсека НАТО, союзники підтвердили непохитну підтримку України та запевнили, що й надалі надаватимуть Києву все необхідне для захисту від російської агресії.

Рютте наголосив, що війна на Близькому Сході не відверне "гроші, ресурси та увагу" Сполучених Штатів від України.

"США настільки могутні, що можуть робити і те, й інше", — зазначив він.

Читайте також:

Водночас генсек підкреслив, що НАТО посилює підтримку України, адже українські військові змінюють динаміку бойових дій.

Крім того, союзники погодили інвестиції у розмірі 27 млрд євро на модернізацію ланцюгів постачання пального для забезпечення бойової готовності Альянсу.

Інші заяви генсека НАТО

Рютте наголосив, що НАТО є оборонним союзом і не має наміру нападати на інші держави. Також він назвав російське вторгнення в Україну "сценарієм XIX або XX століття", зазначивши, що вести таку війну у XXI столітті — "це божевілля".

Окремо генсек повідомив, що США, Європейський Союз і Велика Британія продовжують координувати санкційну політику проти Росії. Також він заявив, що президент США Дональд Трамп зараз більш відданий НАТО, ніж рік тому.

Новини.LIVE писали, що другий день саміту НАТО в Анкарі завершився новими домовленостями для України у сфері оборонної підтримки, розвитку військового виробництва та співпраці із союзниками. Партнери погодили виділення 70 млрд євро допомоги на 2026 рік, а також уклали угоди щодо розвитку безпілотних технологій. Водночас українська делегація провела низку зустрічей із представниками США, ЄС, Польщі, Південної Кореї та інших країн-партнерів.

Новини.LIVE інформували, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав громадян Росії не приєднуватися до армії РФ. Він заявив, що Володимир Путін готовий відправляти росіян на війну та жертвувати ними заради продовження агресії проти України.