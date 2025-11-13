Видео
Україна
Вице-премьер заявил, что Украина усиливает борьбу с коррупцией

Вице-премьер заявил, что Украина усиливает борьбу с коррупцией

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 20:28
обновлено: 20:59
Тарас Качка сообщил, что Украина усиливает меры против коррупции
Тарас Качка. Фото: facebook.com/taras.kachka

Украина продолжает системную борьбу с коррупцией и внедрение реформ. Правительство имеет целью избавиться от старых практик, которые тормозят процесс развития страны.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка во время мероприятия ReBuild Ukraine.

Читайте также:

Качка очертил цель Украины на пути в ЕС

По его словам, в Украине уже сформирована действенная антикоррупционная система и совместно с Европейской комиссией правительство продолжит работать над реформами и обеспечением ключевых условий для вступления в ЕС.

"Наша цель — изменить политическую культуру Украины и избавиться от плохих привычек, которые, к сожалению, до сих пор всплывают в украинской жизни. Последние новости это четко показывают, но важно, как мы решаем эти проблемы. Я очень ценю то, что за последние годы нам удалось создать и развить надлежащую антикоррупционную систему. Надеюсь, что вместе с Европейской комиссией и поддержкой стран-членов ЕС мы будем идти по этому пути и проводить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Это необходимо для надлежащего бизнес-климата и нашего вступления в ЕС", — сказал Качка.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство, парламент и президент остаются едиными в своей позиции нетерпимости к коррупции, а все выявленные нарушения будут устранены.

"Я рад, что в украинской власти — не только в правительстве, но и в парламенте и у президента — царит понимание, что мы не будем терпеть коррупцию. Поэтому если что-то обнаружено и существует необходимость избавиться от этого, мы это сделаем", — подчеркнул Качка.

Напомним, вице-премьер также рассказал, какие изменения произошли в антикоррупционной системе Украины.

А также в НАБУ сообщили, что продолжаются расследования 61 нового уголовного дела о коррупционных правонарушениях.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
