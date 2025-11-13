Тарас Качка повідомив, що Україна посилює заходи проти корупції

Тарас Качка. Фото: facebook.com/taras.kachka

Україна продовжує системну боротьбу з корупцією та впровадження реформ. Уряд має на меті позбутися старих практик, які гальмують процес розвитку країни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка під час заходу ReBuild Ukraine.

Читайте також:

Качка окреслив мету України на шляху до ЄС

За його словами, в Україні вже сформовано дієву антикорупційну систему і спільно з Європейською комісією уряд продовжить працювати над реформами і забезпеченням ключових умов для вступу до ЄС.

"Наша мета — змінити політичну культуру України та позбутися поганих звичок, які, на жаль, досі виринають в українському житті. Останні новини це чітко показують, але важливо, як ми вирішуємо ці проблеми. Я дуже ціную те, що за останні роки нам вдалося створити та розвинути належну антикорупційну систему. Сподіваюся, що разом із Європейською комісією та підтримкою країн-членів ЄС ми будемо йти цим шляхом і проводити реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Це необхідно для належного бізнес-клімату та нашого вступу до ЄС", — сказав Качка.

Віцепрем'єр наголосив, що уряд, парламент і президент залишаються єдиними у своїй позиції нетерпимості до корупції, а всі виявлені порушення будуть усунені.

"Я радий, що в українській владі — не лише в уряді, а й у парламенті та в президента — панує розуміння, що ми не терпітимемо корупцію. Тож якщо щось виявлено і існує необхідність позбутися цього, ми це зробимо", — наголосив Качка.

Нагадаємо, віцепрем'єр також розповів, які зміни відбулися в антикорупційній системі України.

А також у НАБУ повідомили, що тривають розслідування 61 нової кримінальної справи щодо корупційних правопорушень.