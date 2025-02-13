Восстановление Украины требует 230 миллиардов долларов, но средств не хватает

Владимир Зеленский с высокопоставленными чиновниками на встрече. Фото: Офис Президента Украины

По оценкам Bloomberg Economics, на восстановление зданий, инфраструктуры и экономики Украины после войны необходимо не менее 230 миллиардов долларов. Однако сейчас существует дефицит в финансировании в размере 130 миллиардов, что создает угрозу для экономической стабильности страны в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в аналитической статье Bloomberg.

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В Bloomberg отмечают, что несмотря на потенциальный рост энергетического, строительного и производственного секторов Украины после завершения боевых действий, главной проблемой сейчас является поиск стабильных источников финансирования.

Украина смогла привлечь внимание администрации Дональда Трампа к собственным запасам стратегических ресурсов, таких как уран, литий и графит, что может повлиять на будущие договоренности по поддержке США.

Кроме того, аналитики предполагают, что перевооружение украинской армии будет стоить не менее 175 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет. Несмотря на это, дальнейшие действия будут зависеть напрямую от состояния Сил обороны Украины к моменту прекращения боевых действий.

Параллельно продолжаются дискуссии относительно будущих гарантий безопасности Украины. Большинство европейских стран поддерживают позицию Владимира Зеленского о необходимости привлечения значительного военного контингента США к миротворческим силам, однако Франция настаивает на том, что Европа должна взять вопросы безопасности в свои руки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял о возможности отправки французских войск в Украину после прекращения боевых действий, однако на фоне экономических трудностей эта инициатива вызывает сомнения даже среди французских чиновников. В Bloomberg акцентируют, что отказ США от размещения своих войск в составе потенциальной миротворческой миссии может быть расценен как ослабление обязательств Вашингтона перед НАТО, что создает дополнительные риски для европейской безопасности.

Аналитики Bloomberg считают, что если европейские страны не будут предпринимать решительных действий для укрепления обороноспособности региона, Трамп и Путин могут принять собственные решения, которые кардинально изменят будущее Европы.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление, где говорится о готовности стран Европы принять участие в переговорном процессе.

Между тем некоторые западные СМИ считают, что Дональд Трамп не заинтересован в безопасности стран Европы и Украины.

Датская служба внешней разведки обнародовала отчет, где говорится о потенциальных планах России напасть на Европу и назвала страну, которая может первой оказаться под ударом.