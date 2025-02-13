Відновлення України потребує 230 мільярдів доларів, але коштів не вистачає

Володимир Зеленський з високопосадовцями на зустрічі. Фото: Офіс Президента України

За оцінками Bloomberg Economics, на відновлення будівель, інфраструктури та економіки України після війни необхідно щонайменше 230 мільярдів доларів. Однак наразі існує дефіцит у фінансуванні в розмірі 130 мільярдів, що створює загрозу для економічної стабільності країни в довгостроковій перспективі.

Про це йдеться в аналітичній статті Bloomberg.

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У Bloomberg зазначають, що попри потенційне зростання енергетичного, будівельного та виробничого секторів України після завершення бойових дій, головною проблемою наразі є пошук стабільних джерел фінансування.

Україна змогла привернути увагу адміністрації Дональда Трампа до власних запасів стратегічних ресурсів, таких як уран, літій і графіт, що може вплинути на майбутні домовленості щодо підтримки США.

Крім того, аналітики припускають, що переозброєння української армії коштуватиме щонайменше 175 мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Попри це, подальші дії залежатимуть напряму від стану Сил оборони України до моменту припинення бойових дій.

Паралельно тривають дискусії щодо майбутніх гарантій безпеки України. Більшість європейських країн підтримують позицію Володимира Зеленського про необхідність залучення значного військового контингенту США до миротворчих сил, однак Франція наполягає на тому, що Європа має взяти безпекові питання у власні руки.

Президент Франції Емманюель Макрон неодноразово заявляв про можливість відправлення французьких військ в Україну після припинення бойових дій, проте на тлі економічних труднощів ця ініціатива викликає сумніви навіть серед французьких посадовців. У Bloomberg акцентують, що відмова США від розміщення своїх військ у складі потенційної миротворчої місії може бути розцінена як послаблення зобов’язань Вашингтона перед НАТО, що створює додаткові ризики для європейської безпеки.

Аналітики Bloomberg вважають, що якщо європейські країни не вживатимуть рішучих дій для зміцнення обороноздатності регіону, Трамп і Путін можуть ухвалити власні рішення, які кардинально змінять майбутнє Європи.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, де йдеться про готовність країн Європи взяти участь у переговорному процесі.

Тим часом деякі західні ЗМІ вважають, що Дональд Трамп не зацікавлений у безпеці країн Європи та України.

Данська служба зовнішньої розвідки оприлюднила звіт, де йдеться про потенційні плани Росії напасти на Європу та назвала країну, яка може першою опинитися під ударом.