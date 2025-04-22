Украина не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украина не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий. Киев также юридически не признает российскую аннексию Крыма.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга для журналистов во вторник, 22 апреля.

Реклама

Читайте также:

Отказ от территорий

Относительно сообщений в медиа о возможном предложении признать Крым российским, Зеленский отметил, что это не официальное предложение Украине.

"Это сигналы, это идеи, это видение, это можно по-разному назвать. Но это не официальное предложение Украине", — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что точно не знает, откуда происходят эти идеи.

"Возможно, это видение США, а возможно, это то, что поняли американцы после разговоров с Путиным", — считает украинский лидер.

В то же время Зеленский добавил, что украинская делегация на встрече в Лондоне имеет мандат на обсуждение частичного или полного прекращения огня. Украина также готова зафиксировать готовность к переговорам в любом формате после прекращения огня, поскольку это будет свидетельствовать о серьезности намерений РФ.