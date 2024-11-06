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Отключение света зимой — в Укрэнерго назвали условия

6 ноября 2024 14:37
Аркадий Пастула - Редактор
Отключение света в Украине зимой — при каких условиях применят ограничения
Аварийная бригада ДТЭК. Фото: dtek.com
Аркадий Пастула - Редактор

Советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко назвал условия, при которых будут зимой выключать свет по графикам. По его словам, ограничения возможны в зависимости от погоды и мороза.

Об этом Юрий Бойко сказал на брифинге в среду, 6 ноября.

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Отключение света по графикам зимой

Бойко отметил, что этой зимой, если не учитывать возможные обстрелы и их последствия, Украина сможет пройти сезон или без ограничений, или с минимальными ограничениями, при условии температур до -5 °C.

В то же время возможен дефицит электроэнергии в системе, если будет длительное время температура воздуха -10 °C и ниже.

"При таких обстоятельствах однозначно существующего парка, учитывая темпы и графики восстановления, и соответственно импортного ресурса, который буквально неделю назад был увеличен до 2 100 мегаватт, его все равно не хватит. И вот в такие критически холодные дни нас будут все же сопровождать графики ограничений", — отметил Бойко.

Он отметил, что в зависимости от температуры в морозную погоду будут отключать свет от одной до трех очередей. По его словам, три очереди одновременно — при очень низких температурах.

"Единственное, что надо понимать, учитывая статистику последних зим, таких дней в году было не много. К сожалению, на сегодня мы должны учитывать этот фактор. Если до войны энергетика Украины была готова к любому температурному режиму, то сегодня, к сожалению, в результате масштабных повреждений, а порой неотвратимых уничтожений — мы являемся погодозависимыми. И поэтому при таких сценариях действительно мы столкнемся с определенными ограничениями в электроснабжении", — говорит член Наблюдательного совета "Укрэнерго".

Он добавил, что "план Б" существовал и прошлой зимой, и в этом году существенных различий в мерах, которые необходимо принять, нет.

Напомним, Politico писало, что Украина готовится к сложной зиме из-за риска дефицита электроэнергии. При ударах по атомным электростанциям возможны отключения света продолжительностью до 20 часов.

Также в Украине ожидается резкое похолодание в ближайшие дни. Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко предупредил, что уже скоро могут быть введены отключения электроэнергии.

Украина отключения света погода электроэнергия зима Укрэнерго

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