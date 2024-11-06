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Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис

6 ноября 2024 04:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Выборы в США — предварительно Трамп побеждает, Харрис проигрывает
Люди голосуют на выборах в США. Фото: kansasreflector.com
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник, 5 ноября, в США продолжаются выборы президента. Согласно картам подсчета голосов разных СМИ, пока что, предварительно, в избирательной гонке лидирует Дональд Трамп.

Об этом сообщает CNN, Associated Press, Fox News и NBC News.

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Какие результаты предварительных голосований

Для начала отметим, что в США продолжается вторник, 5 ноября, а последний избирательный участок закроется в 7 утра по киевскому времени.

В Америке нет официального сайта, который в прямом эфире транслирует подсчет голосов, как это было, например, в Молдове. В США система устроена иначе, там предварительные результаты публикуют топовые СМИ исходя из информации, которую они получают от представителей избирательных участков разных штатов. Собрав строку четырех одних самых крупным СМИ, по состоянию на 3:18 по киевскому времени, лидирует Трамп.

Отметим, что для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Теперь перейдем к разбору каждого СМИ.

Прогноз CNN

Согласно данным CNN, Дональд Трамп по состоянию на 3:18 имеет 90 голосов (54%) из 270 необходимых. Тем временем вице-президент США Камала Харрис набрала пока что 27 (44%) голосов. На карте можно увидеть, какие штаты кому отдали предпочтение (синий цвет - Харрис, красный цвет - Трамп) согласно информации CNN.

Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис - фото 1
Прогноз CNN. Фото: скриншот

Прогноз Associated Press

Тем временем Associated Press публикует карту, согласно которой:

  • за Трампа проголосовали 95 выборщиков (54%);
  • за Харрис - 35 (44,9%).
Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис - фото 2
Прогноз Associated Press. Фото: скриншот

Прогноз FOX News

Согласно FOX News, Трамп преодолел отметку в 100 голосов и уже имеет 105 голосов выборщиков. Харрис тем временем получила 72 голоса.

Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис - фото 3
Прогноз FOX News. Фото: скриншот

Прогноз NBC News

И согласно данным NBC, Трамп имеет 99 голосов выборщиков (53,9%), а Харрис 27 (44,9%).

Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис - фото 4
Прогноз NBC News. Фото: скриншот

Добавим, что по состоянию на сейчас пока что нет окончательных результатов и даже прогнозов по ситуации в колеблющихся штатах. Голоса этих регионов очень важны и могут кардинально изменить избирательную гонку.

Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о "массовом мошенничестве" в штате Филадельфия, имея ввиду фальсификации на выборах. В полиции отвергают его заявление, сказав, что им неизвестно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что избирательные участки в Америке выглядят по-другому в отличие от тех, которые в Украине. Новини.LIVE эксклюзивно показало, в чем разница.

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