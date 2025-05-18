Выборы президента в Польше — кто участвует и каковы шансы на победу

Поляки на избирательном участке. Иллюстративное фото: Reuters

В воскресенье, 18 мая, в Польше начался первый тур президентских выборов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 1 июня избирателям придется еще раз идти на участки. Выборы проходят на фоне роста политической поляризации, усиления антиукраинских настроений и борьбы за влияние между либеральной коалицией и национал-консерваторами.

Новини.LIVE собрали все, что известно о кандидатах на пост президента Польши и их шансах на победу.

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Особенностью нынешней кампании стало активное использование антиукраинской риторики.

Часть кандидатов откровенно эксплуатирует исторические и экономические противоречия в отношениях с Украиной, пытаясь получить симпатии избирателей на волне националистических настроений.

Ключевые претенденты

В выборах участвуют 13 кандидатов, но реальная борьба идет между тремя политиками:

Рафал Тшасковский — мэр Варшавы, представитель правящей либеральной "Гражданской коалиции" (KO), партии премьер-министра Дональда Туска.

Кароль Навроцкий — историк и глава Института национальной памяти, условно независимый кандидат, но при поддержке национал-консервативной "Право и справедливость" (PiS).

Славомир Менцен — лидер праворадикальной "Конфедерации", депутат Сейма, известный своим скандальным публичным поведением.

Если ни один из претендентов не наберет 50% в первом туре, второй тур назначен на 1 июня. Новый президент должен принять присягу 6 августа.

Несмотря на то, что полномочия президента в Польше не такие широкие, он остается влиятельной фигурой — в частности как верховный главнокомандующий и гарант политики безопасности. Особенно это важно в контексте роли Польши в НАТО и ее восточной границы, которая одновременно является восточным флангом Альянса.

Женщина голосует на выборах в Польше. Иллюстративное фото: Reuters

Кто может победить

По последним данным IBRiS, во втором туре Рафал Тшасковский имеет все шансы на победу. В гипотетическом противостоянии с Каролем Навроцким он набирает 55,6%, тогда как его оппонент — лишь 36,6%. Даже в случае выхода во второй тур Славомира Менцена, преимущество Тшасковского сохраняется: 55,5% против 31,7%.

В то же время 4,7% респондентов заявили, что вообще не будут голосовать, если второй тур превратится в соревнование Тшасковского и Навроцкого — это свидетельствует об определенной усталости избирателей от поляризации.

Программы кандидатов

Рафал Тшасковский — либерал с европейским лицом

53-летний мэр Варшавы позиционирует себя как модернизатор и проевропейский политик. Он обещает усилить сотрудничество с ЕС, либерализовать аборты, укрепить вооруженные силы и активизировать стратегический диалог с Францией и Германией.

Политик поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, однако все чаще делает противоречивые заявления. Так, 12 мая он назвал Украину "буферной зоной" между Западом и Россией.

Рафал Тшасковский. Фото: Leszek Szymański

Кароль Навроцкий — историческая память как политическое оружие

41-летний историк, которого поддерживает PiS, выступает за отстаивание польских национальных интересов.

В центре его программы — противодействие вступлению Украины в ЕС и НАТО без "исторической очистки" (в частности, решение "Волынского вопроса"), требования репараций от Германии, защита злотого и польского агросектора. Он избегает диалога с Украиной даже на институциональном уровне — за время своего руководства ИНП не встречался с украинским коллегой Антоном Дробовичем, несмотря на многочисленные приглашения.

Навроцкий стал фигурой не без скандалов: его обвиняют в публикации книг под вымышленным псевдонимом, сомнительных операциях с недвижимостью, а также чрезмерном идеологизировании исторической политики.

Кароль Навроцкий. Фото: Institute of National Remembrance

Славомир Менцен — праворадикал в TikTok-эпосе

38-летний кандидат от "Конфедерации" — типичный представитель новой волны евроскептиков. Он запомнился агрессивными высказываниями против представителей ЛГБТК+ сообщества, Евросоюза, мигрантов и... налогов.

Менцен призывает к "миру с Путиным", регулярно провоцирует скандалы в публичном пространстве, а в феврале 2025 года записал видео возле памятника Степану Бандере во Львове, где назвал его "террористом". Участие в блокировании границы с Украиной, поддержка фермерских протестов и призывы к ограничению импорта зерна – все это часть его кампании.

Его популярность среди молодежи объясняется активностью в соцсетях, однако эксперты сомневаются, что онлайн-симпатики массово придут на участки.

Славомир Менцен. Фото: Sebastian Szwajkowski

Ранее министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Россия пытается вмешаться в президентские выборы.

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