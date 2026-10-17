Магнитные бури на сегодня, 17 октября 2026 года: прогноз

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 17 октября, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. По прогнозу специалистов по космической погоде, геомагнитное поле должно оставаться спокойным, а солнечная активность — на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет геомагнитная обстановка 17 октября

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и 11 вспышек класса C. Такие явления обычно не оказывают ощутимого влияния на Землю. Несмотря на в целом спокойный прогноз, сохраняется небольшая вероятность вспышек более высоких классов и геомагнитных возмущений.

Вероятность магнитных бурь 17 октября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 352.

Как геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие

Магнитные бури могут совпадать с ухудшением самочувствия у некоторых людей, однако реакция на геомагнитные изменения индивидуальна. Специалисты советуют следить за актуальными прогнозами, придерживаться привычного режима сна и отдыха и обращаться за медицинской помощью в случае появления тревожных симптомов.

Как сообщали Новини.LIVE, согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в октябре не ожидается экстремальных или длительных магнитных бурь. В то же время из-за изменчивой солнечной активности возможны внезапные кратковременные геомагнитные колебания.

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