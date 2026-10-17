Магнітні бурі на сьогодні, 17 жовтня 2026 року: прогноз

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 17 жовтня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. За прогнозом фахівців із космічної погоди, геомагнітне поле має залишатися спокійним, а сонячна активність — на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде геомагнітна ситуація 17 жовтня

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували один спалах класу B та 11 спалахів класу C. Такі явища зазвичай не мають відчутного впливу на Землю. Попри загалом спокійний прогноз, зберігається невелика ймовірність спалахів вищих класів і геомагнітних збурень.

Ймовірність магнітних бур 17 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 352.

Як геомагнітні коливання можуть впливати на самопочуття

Магнітні бурі можуть збігатися з погіршенням самопочуття в деяких людей, однак реакція на геомагнітні зміни індивідуальна. Фахівці радять стежити за актуальними прогнозами, дотримуватися звичного режиму сну та відпочинку й звертатися по медичну допомогу в разі появи тривожних симптомів.

Як повідомляли Новини.LIVE, за прогнозом Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у жовтні не очікується екстремальних або тривалих магнітних бур. Водночас через мінливу сонячну активність можливі раптові короткочасні геомагнітні збурення.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року середня температура повітря в Україні, за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, може перевищити кліматичну норму на 1–2 °C. Водночас у другій половині місяця очікуються нічні заморозки та перший сніг у високогір’ї Карпат, а теплі періоди перериватимуться короткочасними похолоданнями.