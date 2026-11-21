Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Эксперты по космической погоде отметили, что в субботу, 21 ноября, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Ожидается спокойное геомагнитное поле, несмотря на то, что на Солнце зафиксировали вспышку среднего класса М1,1, которая может вызвать радиопомехи.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Будут ли магнитные бури 21 ноября

Эксперты отмечают, что в течение последних 24 часов значительной активности Солнца зафиксировано не было. За это время было зафиксировано две вспышки класса В, одна вспышка класса С и одна вспышка класса М1,1. Солнечные вспышки классов В и С практически не влияют на Землю, зато вспышки М-класса могут вызвать радиационный шторм.

У женщины болит голова. Фото: Reuters

Какой будет солнечная активность 21 ноября

Вероятность небольшого геомагнитного шторма составляет 5%, а крупного — всего 1%.

Другие показатели солнечной активности:

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вероятность вспышки М-класса — 15%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 20.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей. В период активности Солнца важно заботиться о собственном здоровье.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — отмечают специалисты.

Мы писали, что сильных магнитных бурь в ноябре не прогнозируют, несмотря на это, стоит следить за колебаниями космической погоды, ведь она может быстро меняться. Во время солнечной активности нужно сбалансированно питаться, соблюдать режим сна и избегать чрезмерных нагрузок.

Новини.LIVE сообщали, что Climate Impact Company сообщила о том, что в этом году зима будет теплее климатической нормы. В то же время возможны кратковременные похолодания и снегопады.