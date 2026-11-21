Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Фахівці з космічної погоди зазначили, що у суботу, 21 листопада сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Очікується спокійне геомагнітне поле, попри те, що на Сонці зафіксували спалах середнього класу М1,1, який може спричинити радіоперешкоди.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть магнітні бурі 21 листопада

Експерти зазначають, що протягом останніх 24 годин не було зафіксовано значної активності Сонця. За цей час було помічено два спалахи класу В, один спалах класу С та один спалах класу М1,1. Сонячні спалахи класу В і С практично не впливають на Землю, натомість спалахи М-класу можуть викликати радіаційний шторм.

У жінки головний біль. Фото: Reuters

Якою буде сонячна активність 21 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — лише 1%.

Інші показники сонячної активності:

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ймовірність спалаху М-класу — 15%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 20.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття метеозалежних людей. У час активності Сонця важливо піклуватись про власне здоров'я.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають фахівці.

Ми писали, що сильних магнітних бур у листопаді не прогнозують, попри це, варто слідкувати за коливаннями космічної погоди, адже вона може швидко змінюватись. Під час активності Сонця потрібно збалансовано харчуватись, дотримуватись режиму сну та уникати надмірних навантажень.

Новини.LIVE інформували, що Climate Impact Company повідомили про те, що цьогорічна зима буде теплішою за кліматичну норму. Водночас можливі короткочасні похолодання та снігопади.