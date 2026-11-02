Британский беспилотник Protector RG1. Фото: raf.mod.uk

Королевские ВВС Великобритании впервые задействовали беспилотник Protector RG1 для наблюдения за российскими военными кораблями в Ла-Манше. Аппарат пробыл в воздухе более 10 часов, отслеживая иностранные суда совместно с кораблями и вертолётами Королевского флота.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

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Великобритания впервые задействовала беспилотник для слежения за кораблями РФ в Ла-Манше

Королевские ВВС Великобритании впервые использовали беспилотник Protector RG1 для наблюдения за российскими военными кораблями в Ла-Манше.

Аппарат более 10 часов отслеживал иностранные суда вместе с кораблями и вертолётами Королевского флота. Это произошло на фоне роста активности российских сил вблизи британских вод.

Британский беспилотник следил за российскими кораблями в Ла-Манше

Как сообщает британское СМИ, беспилотник Protector RG1 выполнял разведывательную задачу в период с конца сентября до середины октября. Он наблюдал за иностранными судами, взаимодействуя с кораблями и вертолетами Королевского флота.

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В частности, с 1 по 14 октября британские корабли HMS Dauntless и HMS Tune следили за российским фрегатом. Примерно в это же время вертолёты отслеживали российское разведывательное судно вблизи подразделений НАТО, участвовавших в учениях, а также десантный корабль RFN «Александр Шабалин» во время его прохождения через Ла-Манш.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что впервые беспилотник Protector присоединился к совместному наблюдению за активностью вблизи британского побережья.

"Наши вооруженные силы ежедневно, круглосуточно, работают вместе, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и защитить наши национальные интересы. Впервые "Protector" присоединился к военным кораблям и вертолетам Королевского флота, которые следят за активностью у наших берегов, демонстрируя, как мы постоянно внедряем инновации для мониторинга и сдерживания угроз и безответственных провокаций", — сказал он.

Активность России вблизи британских вод выросла на 25%

По данным британской стороны, в течение первых семи месяцев 2026 года активность России в водах Великобритании и вблизи них выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Protector RG1 — невооруженный беспилотник, один из 16 аппаратов, закупленных Королевскими ВВС. На данный момент 11 из них уже введены в эксплуатацию. Командир XIII эскадрильи подполковник Сэм Хейли отметил, что первые полёты беспилотника продемонстрировали его возможности для разведки и наблюдения в интересах морской безопасности.

Ранее The Telegraph сообщала, что Россия использует рыболовные траулеры для слежения за британскими подводными кабелями. Британские министры также заявляли обиспользовании Москвой коммерческих судов для создания угроз критически важной подводной инфраструктуре.

На фоне этих угроз Великобритания готовится увеличить оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году. Министр обороны Джон Хили объявил об этом намерении во время выступления по бюджету. В то же время Уэс Стритинг призвал страну готовиться к возможному военному противостоянию в течение следующих 1 000 дней.

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября британский дипломат призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова донести до Владимира Путина реальную ситуацию на фронте. Он также настаивает на необходимости объяснить ему последствия войны против Украины.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 25 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о готовности обсуждать с Европейским союзом вопрос свободного передвижения граждан. Речь шла о возможном углублении отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.