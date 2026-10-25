Премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что стране следует провести "честную дискуссию" о возможном возобновлении свободного передвижения граждан между Соединённым Королевством и Европейским союзом. Он отметил, что до Brexit иммиграция, возможно, была менее сложной, чем сейчас.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на интервью Бернема для The Sunday Times, информирует Новини.LIVE.

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Что Бернем сказал о свободном передвижении из ЕС

По словам премьер-министра, после выхода Великобритании из Евросоюза характер иммиграции изменился. В частности, все больше иностранцев переезжают в страну на постоянное жительство.

"Свобода передвижения была сопряжена с очень серьезными проблемами, и я говорил о них во время моего предыдущего пребывания в парламенте", — сказал Бернем.

В то же время он отметил, что миграция по правилам, действовавшим до Brexit, могла быть менее сложной, поскольку часть граждан ЕС приезжала в Великобританию на несколько лет, а затем возвращалась домой.

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"Но в то же время это был такой тип иммиграции, который, возможно, не был столь сложным [как сейчас — Ред.] (...) Я считаю, что нам просто нужно честно обсудить эти вопросы", — добавил премьер.

Бернем подчеркнул, что пока не собирается окончательно определять свою позицию по поводу возобновления свободного передвижения. В то же время он заявил, что отсутствие такого соглашения не станет "красной линией" в переговорах с ЕС.

Как Бернем оценивает отношения Великобритании с ЕС

С самого начала пребывания на посту премьер-министра в июне Бернем неоднократно высказывался за углубление отношений с Брюсселем. В прошлом месяце он заявил, что Великобритания должна рассмотреть различные варианты будущих отношений с Евросоюзом, в частности повторное вступление в блок, возвращение в единый рынок и таможенный союз.

В то же время манифест Лейбористской партии на данный момент исключает стремление к повторному вступлению Великобритании в Евросоюз.

Почему вопрос свободного передвижения стал предметом дискуссий

Свобода передвижения является одним из базовых принципов ЕС. Она дает гражданам государств-членов право путешествовать, жить, работать и учиться в других странах блока без необходимости получения разрешения на работу.

Во время референдума 2016 года вопрос иммиграции и свободного передвижения стал одним из ключевых в дискуссиях о Brexit. После выхода из ЕС Великобритания ввела новую балльную систему для выдачи виз мигрантам. Чистая миграция сначала резко возросла, однако в последние месяцы начала снижаться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить Украине полноценный доступ к Starlink. Он подчеркнул, что спутниковая связь необходима украинцам для защиты от полномасштабного вторжения России.

Также Новини.LIVE писали, что 21 октября Бернем прокомментировал роль основателя SpaceX Илона Маска в ограничении работы Starlink для Украины. Британский премьер подчеркнул важность спутниковой связи для украинской обороны и необходимость обеспечить Украине доступ к ней.