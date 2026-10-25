Премʼєр-міністр Британії Енді Бернем. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що країні варто провести "чесну дискусію" щодо можливого відновлення вільного пересування громадян між Сполученим Королівством та Європейським Союзом. Він зазначив, що імміграція до Brexit, можливо, була менш складною, ніж тепер.

Про це Бернем пише Sky News з посиланням на інтервʼю Бернема для The Sunday Times, інформує Новини.LIVE.

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Що Бернем сказав про вільне пересування з ЄС

За словами прем’єр-міністра, після виходу Великої Британії з Євросоюзу характер імміграції змінився. Зокрема, дедалі більше іноземців переїжджають до країни на постійне проживання.

"Свобода пересування мала дуже значні проблеми, пов’язані з нею, і я говорив про них під час мого попереднього перебування в парламенті", — сказав Бернем.

Водночас він зазначив, що міграція за правилами, які діяли до Brexit, могла бути менш складною, оскільки частина громадян ЄС приїжджала до Британії на кілька років, а потім поверталася додому.

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"Але водночас це був такий тип імміграції, який, можливо, не був таким складним [як зараз – Ред.] (...) Я вважаю, що нам просто потрібно чесно обговорити ці питання, — додав прем’єр.

Бернем наголосив, що поки не збирається остаточно визначати свою позицію щодо відновлення вільного пересування. Водночас він заявив, що відсутність такої угоди не буде "червоною лінією" в переговорах із ЄС.

Як Бернем оцінює відносини Британії з ЄС

Від початку перебування на посаді прем’єр-міністра в червні Бернем неодноразово висловлювався за поглиблення відносин із Брюсселем. Минулого місяця він заявив, що Велика Британія має розглянути різні варіанти майбутніх відносин із Євросоюзом, зокрема повторний вступ до блоку, повернення до єдиного ринку та митного союзу.

Водночас маніфест Лейбористської партії наразі виключає прагнення до повторного вступу Великої Британії до Євросоюзу.

Чому питання вільного пересування стало предметом дискусій

Свобода пересування є одним із базових принципів ЄС. Вона дає громадянам держав-членів право подорожувати, жити, працювати й навчатися в інших країнах блоку без необхідності отримувати дозвіл на роботу.

Під час референдуму 2016 року питання імміграції та вільного пересування стало одним із ключових у дискусіях про Brexit. Після виходу з ЄС Велика Британія запровадила нову бальну систему для видачі віз мігрантам. Чиста міграція спочатку різко зросла, однак в останні місяці почала знижуватися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням забезпечити Україні повноцінний доступ до Starlink. Він наголосив, що супутниковий зв’язок необхідний українцям для захисту від повномасштабного вторгнення Росії.

Також Новини.LIVE писали, що 21 жовтня Бернем прокоментував роль засновника SpaceX Ілона Маска в обмеженні роботи Starlink для України. Британський прем’єр наголошував на важливості супутникового зв’язку для української оборони та необхідності забезпечити Україні доступ до нього.