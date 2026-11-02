Британський безпілотник Protector RG1. Фото: raf.mod.uk

Королівські повітряні сили Великої Британії вперше використали безпілотник Protector RG1 для спостереження за російськими військовими кораблями в Ла-Манші. Апарат провів у повітрі понад 10 годин, відстежуючи іноземні судна разом із кораблями та вертольотами Королівського флоту.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує Новини.LIVE.

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Британія вперше залучила безпілотник для стеження за кораблями РФ у Ла-Манші

Королівські повітряні сили Великої Британії вперше використали безпілотник Protector RG1 для спостереження за російськими військовими кораблями в Ла-Манші.

Апарат понад 10 годин відстежував іноземні судна разом із кораблями та вертольотами Королівського флоту. Це відбулося на тлі зростання активності російських сил поблизу британських вод.

Британський безпілотник стежив за російськими кораблями в Ла-Манші

Як повідомляє британське медіа, безпілотник Protector RG1 виконував розвідувальне завдання в період із кінця вересня до середини жовтня. Він спостерігав за іноземними суднами, взаємодіючи з кораблями та вертольотами Королівського флоту.

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Зокрема, з 1 до 14 жовтня британські кораблі HMS Dauntless та HMS Tune стежили за російським фрегатом. Приблизно в цей самий час вертольоти відстежували російське розвідувальне судно поблизу підрозділів НАТО, які брали участь у навчаннях, а також десантний корабель RFN Aleksandr Shabalin під час його проходження через Ла-Манш.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що вперше безпілотник Protector долучився до спільного спостереження за активністю поблизу британського узбережжя.

"Наші збройні сили щодня, цілодобово, працюють разом, щоб забезпечити безпеку нашої країни та захистити наші національні інтереси. Вперше "Protector" приєднався до військових кораблів та вертольотів Королівського флоту, які стежать за активністю біля наших берегів, демонструючи, як ми постійно впроваджуємо інновації для моніторингу та стримування загроз і безвідповідальних провокацій", — сказав він.

Активність Росії біля британських вод зросла на 25%

За даними британської сторони, протягом перших семи місяців 2026 року активність Росії у водах Великої Британії та поблизу них зросла на 25% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Protector RG1 — неозброєний безпілотник, один із 16 апаратів, закуплених Королівськими повітряними силами. Наразі 11 із них уже введено в експлуатацію. Командир XIII ескадрильї підполковник Сем Хейлі зазначив, що перші польоти безпілотника продемонстрували його можливості для розвідки та спостереження в інтересах морської безпеки.

Раніше The Telegraph повідомляло, що Росія використовує рибальські траулери для стеження за британськими підводними кабелями. Британські міністри також заявляли про використання Москвою комерційних суден для створення загроз критично важливій підводній інфраструктурі.

На тлі цих загроз Велика Британія готується збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року. Міністр оборони Джон Гілі оголосив про такий намір під час виступу щодо бюджету. Водночас Вес Стрітінг закликав країну готуватися до можливого воєнного протистояння протягом наступних 1 000 днів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня британський дипломат закликав міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова донести до Володимира Путіна реальну ситуацію на фронті. Він також наполягає на необхідності пояснити йому наслідки війни проти України.

Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про готовність обговорювати з Європейським Союзом питання вільного пересування громадян. Йшлося про можливе поглиблення відносин між Лондоном і Брюсселем після Brexit.