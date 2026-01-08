Британия и Франция направят в Украину до 15 тысяч военных в рамках гарантий безопасности

Британские солдаты. Фото: x.com/DefenceHQ

Великобритания и Франция планируют направить в Украину до 15 тысяч военных для защиты, если будет достигнуто мирное соглашение. Данная цифра оказалась значительно меньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает The Times.

Изначально британское военного руководство предлагало направить 10 тысяч солдат в составе более широкой "коалиции делающих" численностью 64 тысячи человек. Однако в Минобороны сочли это неосуществимым с учетом нынешней численности британской армии.

По этой причине предполагается, что в Украине будет развернуты меньше 7,5 тысяч британских солдат. При этом, по словам двух военных источников, даже эта цифра станет для Британии, которая имеет всего около 71 тысячи подготовленных солдат в регулярной армии.

Франция является еще одной страной, которая обязалась отправить в Украину солдат. Ожидается, что она предоставит оставшуюся часть контингента (чтобы общая цифра была около 15 тысяч), который будет размещен в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта.

Несколько источников The Times предположили, что даже общая численность контингента численностью 15 тысяч человек является оптимистичной. Военный источник добавил, что Германия тоже готова развернуть войскам, но вблизи Украины, возможно, в Польше или Румынии.

Дипломатичный источник уточнил, что разные сценарии приведут к разным цифрам в зависимости от исхода мирных переговоров.

Согласно плану, британские и французские войска должны помочь в обучении украинский армии, а также контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военной техники, которые могли бы быть использованы для поддержки обороны Украины.

Также согласно заявлению, которые подписали члены "Коалиции желающих" в Париже, США возглавят высокотехнологичный мониторинг линии прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

"Высокопоставленные сотрудники Министерства обороны считают, что президент Путин не нарушит соглашение о прекращении огня, достигнутое президентом Трампом, на фоне опасений по поводу ответных мер со стороны президента США", — говорится в публикации.

Возвращаясь к теме западных войск в Украине, один из военных источников сказал, что страны восточного фланга НАТО "колеблются по поводу ввода войск, поскольку это "ослабит их пограничную оборону".

В частности, некоторые страны обеспокоены возможным вторжением РФ на территорию таких стран, как Латвия, если войска коалиции будут сосредоточены в Украине.

Также до сих пор неясно, что произойдет, если Россия проверит "Коалицию желающих" в боевых действиях.

"Если уровень угрозы повысится, и мы отступим, какой в этом смысл? Это никого не успокоит", — сказал источник.

Он также отметил, что произойдет, если Украина нарушит режим прекращения огня. По словам собеседника, коалиция не будет направлять войска до тех пор, пока не получит более четких ответов на эти вопросы.

Также источник в Минобороны Британии рассказал, что численность войск еще не согласована. Как он говорит, развертывание будет зависеть от многих факторов, включая условия прекращения огня.

Напомним, 6 января в Париже состоялась одна из самых представительных встреч "Коалиции желающих". По ее итогам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты ряд документов. В частности, декларации и определенность, какие страны готовы брать лидерство в гарантиях безопасности для Украины и какие для этого необходимы силы.

После встречи премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер анонсировал, что его страна поможет соблюдать мир в Украине в воздухе и в море.