Британія і Франція направлять в Україну до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки

Велика Британія і Франція планують направити в Україну до 15 тисяч військових для захисту, якщо буде досягнуто мирної угоди. Ця цифра виявилася значно меншою, ніж очікувалося.

Про це повідомляє The Times.

Спочатку британське військового керівництво пропонувало направити 10 тисяч солдатів у складі ширшої "коаліції, що робить" чисельністю 64 тисячі осіб. Однак у Міноборони визнали це нездійсненним з урахуванням нинішньої чисельності британської армії.

З цієї причини передбачається, що в Україні буде розгорнуто менше ніж 7,5 тисяч британських солдатів. При цьому, за словами двох військових джерел, навіть ця цифра стане для Британії, яка має всього близько 71 тисячі підготовлених солдатів у регулярній армії.

Франція є ще однією країною, яка зобов'язалася відправити в Україну солдатів. Очікується, що вона надасть решту контингенту (щоб загальна цифра була близько 15 тисяч), який буде розміщений у відносно безпечній західній частині країни, далеко від лінії фронту.

Кілька джерел The Times припустили, що навіть загальна чисельність контингенту чисельністю 15 тисяч осіб є оптимістичною. Військове джерело додало, що Німеччина теж готова розгорнути війська, але поблизу України, можливо, у Польщі чи Румунії.

Дипломатичне джерело уточнило, що різні сценарії призведуть до різних цифр залежно від результату мирних переговорів.

Згідно з планом, британські та французькі війська мають допомогти в навчанні української армії, а також контролювати будівництво "захищених об'єктів" для зберігання зброї та військової техніки, які могли б бути використані для підтримки оборони України.

Також згідно із заявою, які підписали члени "Коаліції охочих" у Парижі, США очолять високотехнологічний моніторинг лінії припинення вогню в разі досягнення мирної угоди.

"Високопоставлені співробітники Міністерства оборони вважають, що президент Путін не порушить угоду про припинення вогню, досягнуту президентом Трампом, на тлі побоювань з приводу заходів у відповідь з боку президента США", — йдеться в публікації.

Повертаючись до теми західних військ в Україні, одне з військових джерел сказало, що країни східного флангу НАТО "вагаються з приводу введення військ, оскільки це "послабить їхню прикордонну оборону".

Зокрема, деякі країни стурбовані можливим вторгненням РФ на територію таких країн, як Латвія, якщо війська коаліції будуть зосереджені в Україні.

Також досі неясно, що станеться, якщо Росія перевірить "Коаліцію охочих" у бойових діях.

"Якщо рівень загрози підвищиться, і ми відступимо, який у цьому сенс? Це нікого не заспокоїть", — сказало джерело.

Він також зазначив, що станеться, якщо Україна порушить режим припинення вогню. За словами співрозмовника, коаліція не спрямовуватиме війська доти, доки не отримає чіткіших відповідей на ці запитання.

Також джерело в Міноборони Британії розповіло, що чисельність військ ще не узгоджено. Як він каже, розгортання залежатиме від багатьох факторів, включно з умовами припинення вогню.

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулася одна з найпредставницькіших зустрічей "Коаліції охочих". За її підсумками президент України Володимир Зеленський заявив, що було досягнуто низку документів. Зокрема, декларації та визначеності, які країни готові брати лідерство в гарантіях безпеки для України та які для цього необхідні сили.

Після зустрічі прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер анонсував, що його країна допоможе дотримуватися миру в Україні в повітрі та в морі.