Ученые впервые возродили вымерших волков - что известно

Вымершие "свирепые" волки, которых удалось возродить. Фото: Reuters

Американские ученые возродили "свирепых" волков, которые вымерли более 10 тысяч лет назад. Эти "лютоволки" стали известными благодаря сериалу "Игра престолов".

О возрождении сообщил журнал TIME.

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Биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о рождении трех щенков вида dire wolves — хищников, которые вымерли более 10 тысяч лет назад и стали известными благодаря сериалу "Игра престолов".

Коллаж Роберта Кларка. Фото: TIME

Ученые проанализировали ДНК, полученную из древних образцов — 13 000-летнего зуба и 72 000-летней черепной кости, — и обнаружили около 20 генетических различий между серыми волками и свирепыми волками. Затем эти изменения были внесены в клетки серого волка с помощью CRISPR, после чего модифицированные ядра были перенесены в яйцеклетки, из которых развились эмбрионы. Из 45 созданных эмбрионов трое были успешно имплантированы суррогатным матерям — собакам.

Рэм в два месяца. Фото: Colossal Biosciences

Новорожденных назвали Рэм, Ромул и Кхалиси. Эти волки появились на свет 1 октября 2024 года в одном из природных заповедников США.

Они живут в специальном заповеднике площадью 2 000 акров в США, где за ними ведется постоянный надзор. Эти волки имеют характерные черты лютого волка, в частности больший размер тела, широкую голову и белый окрас шерсти. Ожидается, что во взрослом возрасте они достигнут длины 1,8 метра и веса около 68 кг.

Этот прорыв в области генетики вызвал значительный интерес и дискуссии в научном сообществе. Некоторые эксперты ставят под сомнение, можно ли считать этих животных настоящими свирепыми волками, поскольку они являются генетически модифицированными серыми волками. Другие же видят в этом достижении потенциал для сохранения биоразнообразия и восстановления вымерших видов.

Рэм в пять месяцев. Фото: Colossal Biosciences

Стоит отметить, что свирепые волки не являются прямыми родственниками современных серых волков. Генетические исследования показали, что они разошлись с общим предком около 5,7 миллиона лет назад, что делает их ближе к шакалам, чем к серым волкам.

Ромул в пять месяцев. Фото: Роберт Кларк для TIME

Этот случай поднимает важные этические вопросы о восстановлении вымерших видов и потенциальных последствий таких действий для экосистем и биоразнообразия.

Как мы сообщали ранее, исследователям из США удалось осуществить квантовую телепортацию.

Напомним, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что некоторые вирусы могут быть незамеченными. Они объяснили, как болезни могут "обманывать" иммунитет.